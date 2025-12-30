El Ayuntamiento se convierte esta legislatura en actor para regular precios de vivienda

Martes, 30 Diciembre 2025 13:30

El Ayuntamiento de Soria ha decidido esta legislatura intervenir en el mercado de la vivienda, tras cuatro legislaturas sin hacerlo.

El acceso a la vivienda se ha convertido en los últimos años en uno de los principales problemas para muchos españoles y, en especial, para los jóvenes, que tienen que dedicar buena parte de sus sueldos, en el mejor de los casos, para acceder en propiedad a una vivienda.

Las instituciones públicas que tienen que velar por este derecho constitucional, desde el Gobierno de España a la Junta pasando por los propios ayuntamientos -que tienen que facilitar el suelo-, se han puesto manos a la obra en esta legislatura.

En Soria, se sumaban cuatro legislaturas del PSOE sin intervenciones en el mercado de la vivienda para facilitar el acceso, bajo algún modo de protección, a los jóvenes u otros colectivos sociales, y regular los precios en el mercado inmobiliario.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Soria, Luis Rey, ha informado esta semana en comisión municipal de dos avances que ha calificado como "claves" en la política de vivienda pública: por un lado, la presentación de las bases reguladoras para el acceso a 12 viviendas en alquiler destinadas a jóvenes en la calle Zapatería; y por otro, la programación de los aprovechamientos urbanísticos y promociones municipales previstas para 2026.

En relación con las 12 viviendas del casco histórico, Rey ha explicado que se trata de pisos en régimen de alquiler dirigidos a jóvenes de entre 18 y 36 años.

Las bases, conocidas en comisión, establecen como requisito unos ingresos comprendidos entre 1,5 y 4,5 veces el IPREM, y fijan unos precios que garantizan que el esfuerzo económico no supere el 30 % de la renta media de las personas adjudicatarias.

El concejal ha subrayado que el cálculo del alquiler se realiza aplicando un 3,5 % sobre el valor del suelo, lo que permite ofrecer precios asequibles y ajustados a la capacidad económica de la población joven, facilitando así el acceso a la vivienda en el casco histórico.

“Se trata de una actuación concreta que permitirá que 12 jóvenes de Soria puedan iniciar su proyecto vital en la ciudad en condiciones razonables”, ha señalado.

Asimismo, durante la comisión se ha dado cuenta de la programación global de vivienda municipal actualmente en marcha y prevista para el próximo año, que sitúa al Ayuntamiento ahora como un actor activo en la intervención del mercado residencial.

En estos momentos, el Consistorio tiene 142 viviendas en distintas fases de desarrollo, entre las que se incluyen:

38 viviendas en Eduardo Saavedra gracias a la colaboración con el SOMACYL, de la Junta.

80 viviendas en la Calle Elio Antonio de Nebrija, de la mano de SEPES, del Gobierno de España

12 viviendas en El Trinquete, municipales, cuyas bases han sido presentadas esta semana

12 viviendas más en el casco histórico, en la zona de la Calle Betetas, vinculadas al programa EDIL, y que fueron abortadas en 2008 por el propio PSOE cuando estaban programadas por el gobierno municipal de Encarnación Redondo.

Aproximadamente 15 viviendas procedentes de la Bolsa Municipal de Viviendas Desocupadas, ya activada por el Ayuntamiento.

De cara a 2026, el Ayuntamiento prevé incorporar alrededor de 150 nuevas viviendas adicionales, distribuidas de la siguiente forma:

Unas 50 viviendas de protección pública frente a la Estación de FFCC de El Cañuelo.

48 viviendas en Los Royales (24 y 24), junto a la estación de servicio y los huertos municipales.

35 viviendas colaborativas en régimen de alquiler en la calle Ávila.

17 viviendas en García Solier, actualmente en ejecución, mediante venta de aprovechamiento municipal.

En conjunto, Rey ha destacado que el Ayuntamiento de Soria tiene cerca de 300 viviendas en marcha o en planificación, lo que supone una intervención decidida en el mercado inmobiliario local con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a los vecinos y vecinas de Soria, especialmente a jóvenes y colectivos con mayores dificultades.

“Estamos utilizando todas las herramientas urbanísticas y de gestión disponibles para ampliar el parque público y favorecer el acceso a una vivienda digna y asequible en la ciudad”, ha concluido el concejal,

La mayoría de las promociones en marcha no serán una realidad hasta la próxima legislatura.