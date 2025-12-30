Ayuntamiento, veterinarios y voluntarios controlan colonias felinas de Soria

Martes, 30 Diciembre 2025 14:08

El Ayuntamiento de Soria ha presentado esta mañana el programa de gestión ética e integral de colonias felinas, desarrollado junto al Colegio de Veterinarios y con la participación de la Asociación Almas Gatunas como voluntariado.

La concejala Ana Alegre ha explicado que el Consistorio integra el voluntariado en el convenio con el Colegio de Veterinarios, que “firmaremos en los próximos días” y que “asciende a 23.000 euros”.

Además, ha anunciado la licitación de un pliego con dos lotes para el control de palomas y colonias felinas “para dos años con 18.000 euros cada parte”.

El programa aplica el método CER (captura–esterilización–retorno) y se apoya en una trazabilidad completa mediante una base de datos específica (Colfeso, Colonias Felinas de Soria), conectada con los registros de identificación.

Según se ha detallado, el sistema permite conocer “qué voluntaria cogió el animal, a qué clínica se llevó, qué actuaciones le hizo el clínico, quién lo retornó” y registrar también incidencias sanitarias.

En la comparecencia se han compartido datos de ejecución y seguimiento: en 2025 se han realizado 74 actuaciones en la capital, y desde 2024 constan 128 actuaciones identificadas en el programa.

En términos históricos, el Colegio de Veterinarios ha indicado que se dispone de registro de unos 500 felinos con datos de esterilización y desparasitación.

En la actualidad se trabaja en un mapa de entre 21 y 24 colonias y se ha señalado que 17 colonias están “al 90 % de esterilización y desparasitación”.

También se ha informado de la emisión de 19 carnés de voluntariado en 2025 y de la implantación de nueva cartelería informativa en las colonias registradas para reforzar la sensibilización ciudadana.

La Asociación ha incidido en la importancia del cuidado y la convivencia, así como en la necesidad de educación, identificación con microchip y esterilización para evitar abandonos, conflictos vecinales y reactivación de colonias.

El presidente del Colegio de Veterinarios, Rafael Laguens, ha querido destacar especialmente el papel fundamental de las voluntarias y de las asociaciones protectoras de animales, cuyo trabajo desinteresado ha sido clave para el desarrollo del proyecto. Ha contextualizado el programa dentro de una evolución social más amplia, recordando que la ciudadanía considera hoy a los animales de compañía como parte de la familia y que la nueva legislación de protección animal hace obligatorias prácticas que el Ayuntamiento de Soria ya venía aplicando desde 2019. En este sentido, ha insistido en la importancia de la identificación con microchip, la esterilización y la educación como pilares básicos para evitar el abandono y garantizar la salud pública y el bienestar animal.

José María Vallejo, también del Colegio de Veterinarios, ha detallado el funcionamiento técnico del programa, explicando que se apoya en una base de datos específica denominada Colfeso (Colonias Felinas de Soria), conectada con los sistemas oficiales de identificación. Ha señalado que este sistema permite registrar todas las actuaciones realizadas sobre cada animal, desde su captura por parte del voluntariado hasta su atención clínica, identificación, esterilización, desparasitación y retorno a su entorno.

Ha aportado datos concretos sobre la ejecución del programa, indicando que en 2025 se han realizado 74 actuaciones en la capital y que, desde 2024, constan 128 actuaciones completamente identificadas.

En términos históricos, ha explicado que se dispone de datos de esterilización y desparasitación de cerca de 589 felinos, lo que sitúa a Soria en una ratio muy positiva en comparación con otras capitales.

Actualmente se trabaja sobre un mapa de entre 21 y 24 colonias, de las cuales 17 se encuentran ya en torno al 90 por ciento de control mediante esterilización y desparasitación.

El reto son ahora los barrios rurales como Oteruelos y Pedrajas.

La voluntaria de la Asociación Almas Gatunas, Jennifer Gómez, ha explicado que el cuidado de las colonias felinas es una labor compleja y exigente, que requiere constancia, dedicación y un importante esfuerzo personal. Ha señalado que todavía queda mucho camino por recorrer, especialmente en lo relativo a la concienciación ciudadana, y ha defendido la necesidad de cambiar mentalidades que siguen considerando a los gatos como animales prescindibles o meramente funcionales poniendo como ejemplos comportamientos como “retirar comederos, pienso... o no tener correctamente identificados a los ejemplares”.

Ha subrayado que las personas voluntarias vigilan de forma permanente el estado de salud de los animales y que cualquier indicio de enfermedad implica una actuación inmediata, llevando al animal al veterinario. Jennifer Gómez ha recalcado que el método CER solo funciona si existe un compromiso colectivo, que pasa por no abandonar animales, esterilizar e identificar.