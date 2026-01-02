El Ayuntamiento abre inscripción para Encuentros de Jazz y Música Moderna en Soria

Viernes, 02 Enero 2026 16:36

Soria acogerá una nueva edición de los Encuentros de Jazz y Música Moderna, una propuesta formativa consolidada que se desarrollará entre los meses de febrero, marzo y abril de 2026.

El Ayuntamiento de Soria ha destacado la calidad artística y pedagógica del profesorado de este taller, integrado por músicos con amplia experiencia profesional y docente en el ámbito del jazz y las músicas modernas.

El programa se estructura en seis sesiones presenciales, repartidas en tres fines de semana:

Febrero: 7 y 8

Marzo: 21 y 22

Abril: 18 y 19

El horario será los sábados de 10:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 horas, y los domingos de 10:30 a 13:30 horas.

Los encuentros están dirigidos a cantantes e instrumentistas de todos los niveles y se plantean como un proceso formativo continuo, en el que cada sesión se apoya en la anterior.

Este enfoque permite trabajar de manera progresiva la técnica, el repertorio, la improvisación y la interpretación en grupo, fomentando además una experiencia musical compartida y de alto valor pedagógico.

El profesorado de esta edición estará compuesto por:

Voz y coordinación: Aurora Arteaga Álvarez

Bajo / Contrabajo: Javier Callén Salazar

Vientos: Javier Campos Baranda

Guitarra: Antón Troya Cubillo

La programación de los encuentros incluye:

Talleres de instrumento, centrados en aspectos técnicos, teoría musical, improvisación y aprendizaje de repertorio.

Combos y agrupaciones, orientados a la interpretación en grupo, la creación de arreglos colectivos y la práctica de la improvisación.

Audiciones guiadas, sesiones gratuitas y abiertas al público dedicadas a la escucha comentada de discos representativos del jazz.

El plazo de inscripción ya está abierto y puede realizarse a través de la web de la Agenda Cultural, donde se encuentra disponible el formulario correspondiente a los Encuentros Formativos de Jazz y Música Moderna en Soria 2026.