Izquierdo (PP): "Dimitir y quedarse en el Ayuntamiento puede ser una opción de Martínez"

Lunes, 05 Enero 2026 11:46

La portavoz popular en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo, ha asegurado que el alcalde de Soria y candidato socialista a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, puede tener como opción, si los reslutados no le son favorables, dimitir y seguir al frente de la corporación. Ha emplazado a Martínez a que resuelva las dudas que hay en la calle tras la experiencia en Extremadura

La portavoz del Grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo, ha señalado que en 2026 seguirá trabajando como lo han hecho en 2025, con la vista puesta en 2027, donde ha manifestado su objetivo de "entrar a gobernar" el Ayuntamiento.

"Este año 2026 será de transición para el desembarco del PP en el Ayuntamiento como grupo de gobierno en 2027", ha reiterado.

Izquierdo ha señalado que seguirán escuchando las peticiones de los sorianos para trasladarlas en el Ayuntamiento y mejorar la ciudad, como las propuestas presentadas para las travesías.

"La ciudad no es cómoda, tiene atascos, no hay sitio para aparcar. Hay multitud de contrastos que están a punto de vencer, o vencidos. Sigue el tema del personal calentito... Podemos empezar desde las instalaciones deportivas, que no funcionan como deberían, y podemos seguir como que no hay ni jurados, con cuatro vacantes. No hay departamento municipal donde no haya una acción por desarrollar. Trabajo, trabajo y trabajo", ha asegurado.

En cuanto a la posible renuncia de Carlos Martínez como alcalde de Soria, tras la celebración de las elecciones autonómicas en Castilla y León donde es candidato por el PSOE, Izquierdo ha emplazado a ver lo que pasa en los comicios, donde ha resaltado que tiene claro que el candidato socialista no ganara "y no sé si habrá como en Extremadura gallardada o no",

La portavoz popular ha asegurado que le resulta indiferente quien esté al frente del Ayuntamiento, porque tiene claro que en 2027 tendrán opciones de gobernar, y para ello se pondrán este año a confeccionar el programa electoral, para convencer a los votantes sorianos.

"Dimitir y quedarse en el Ayuntamiento puede ser una opción de Martínez. No lo sabemos. Es una pregunta que tiene que resolver él y la ecuación depende de lo que pase el 15 de marzo, la fecha de las elecciondes", ha apuntado.

Izquierdo ha manifestado que no le preocupa quien sea el futuro candidato socialista al Ayuntamiento de Soria en las próximas elecciones locales, porque lo que le interesa al PP es entrar a gobernar en 2027.

En cuanto al programa electoral futuro, ha resaltado que el PP tiene un equipo en el Ayuntamiento y con independencia del futuro candidato a la alcaldía, "que espero ser yo", el programa tendrá vigencia con propuestas de las anteriores elecciones, "y hay que enfocarlo con proyectos concretos, su evaluación económica concreta".

En cuanto a la vivienda de promoción pública, que están promoviendo las diferentes administraciones en Soria, tras cuatro legislaturas de sequia, Izquierdo ha asegurado que no ha dependido del PP.

"Nosotros trabajaremos para que la vivienda sea una realidad a partir de 2027. Pero no sólo centradas en jóvenes, sino en familias y personas mayores", ha avanzado.

