Marta Pérez y Nacho Barranco, ganadores de XXX edición de carrera popular de Navidad

Sábado, 27 Diciembre 2025 20:12

Nacho Barranco y Marta Pérez han sido los más rápidos en la carrera popular de Navidad de Soria, que ha cumplido este sábado su trigésima edición.

Lo ha hecho con 1.725 personas inscritas, según ha confirmado la organización, el club de atletismo Puente del Canto.

La carrera ha tenido de nuevo un carácter solidario de tal forma que los beneficios se destinarán a la asociación Parkinson Soria.

La carrera se ha desarrollado en un recorrido de 2.700 metros, por el centro de Soria, con cambio en la salida y entrada, que se ha situado en El Collado, en la confluencia con la plaza del Rosel y San Blas.

Un buen número de participantes han acudido disfrazados a esta carrera con la que Soria ha despedido el año.

Marta Pérez ha subrayado tras llegar a meta que esta prueba es para ella una fiesta de la que no puede disfrutar el resto del año.

“El último 200 al final vengo saludando y lo disfrutó un montón. Nunca puedo correr así”, ha manifestado.

Ha sido su cuarto triunfo en esta carrera.

Con esta victoria Nacho Barranco suma seis triunfos en esta prueba.

Nacho Barranco y Elisa Hernández fueron los ganadores de la edición XXIX.