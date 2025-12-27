Trescientas personas participan en tercera edición de carrera solidaria de San Leonardo

Sábado, 27 Diciembre 2025 20:27

Alrededor de trescientas personas han participado esta tarde en San Leonardo de Yagüe en la tercera edición de la carrera solidaria, que destinará sus fondos a la asociación Autismo Soria.

La carrera ha recaudado 2.600 euros que han sido entregados a la asociación.

La convocatoria solidaria se ha cerrado compartiendo una chocolatada.

En la anterior edición, la recaudación de la San Silvestre Solidaria se destinó a la Fundación Ayuda Una Familia de Paterna.

La Asociación Autismo Soria se puso en marcha en 2010 con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista (TEA).