Los celestes buscan en Valladolid el título de la Supercopa de España

Sábado, 27 Diciembre 2025 08:41

El Grupo Herce Soria buscará el próximo lunes en Valladolid volver a imponerse a C.V. Guaguas y conseguir el título de la Supercopa de España.

La cita es el lunes, a las siete de la tarde, en el polideportivo Pisuerga.

La rotación de Alberto Toribio llega a Valladolid con la moral reforzada, tras ganar a C.V. Guaguas en la última jornada liguera, por tres juegos a uno.

Al otro lado de la red estará el CV Guaguas, que tratará de conseguir la que sería su quinta Supercopa de España.

Los amarillos afrontarán esta nueva batalla, con la plantilla al completo, y sabedores de lo complicado que es el rival.

El entrenador grancanario Sergio Miguel Camarero ha comentado en la víspera que “será un partido muy duro, y es que ahora mismo Soria está en un momento dulce de juego, y ya se vio en su cancha. Los dos equipos nos conocemos bien. Será un partido de muchos detalles, intenso, con muchos jugadores de alto nivel sobre el parqué y eso es bueno para el espectáculo”.

El CV Guaguas tiene en su radar poder sellar un magnífico año 2025 con un título que ya ganó la temporada anterior, frente al Unicaja Costa de Almería (3-0).

Toribio ha resaltado que llegan a la cita de la Superliga “muy ilusionados y con confianza” para disputar el primer título de la temporada.

No obstante, ha advertido que espera que el partido de Valladolid sea totalmente diferente al disputado hace unos días en Los Pajaritos, ya que Camarero introdujo varios cambios en su rotación habitual.

El Grupo Herce Soria, con La Curva Soriana, ha organizado un autobús para viajar este lunes 29 de diciembre a Valladolid, para presenciar la Supercopa frente a Guaguas.

El autobús saldrá a las 15.00 horas de Los Pajaritos y tendrá un coste de 20 euros, que incluye el desplazamiento y la cena de bocadillo tras el partido.

Las inscripciones son posibles en el teléfono 652810747.