El CES inaujgura nueva temporada deportiva 2025-26

Lunes, 24 Noviembre 2025 16:38

El Centro Excursionista Soriano (CES) comienza el próximo viernes una nueva temporada deportiva.

Lo hará, como es habitual los últimos años, en el bar Casa Manolo, ubicado en el Alto de la Dehesa, en Soria, a partir de las 20:00 horas.

Como cada año, será un momento para el reencuentro de los socios de este club deportivo y conocer las excursiones de la nueva temporada y otras novedades que están por venir.

Además, los socios que acudan podrán disfrutar de un vino español y participar en el sorteo de diferentes viajes y premios entregados por el club para disfrutar durante la temporada.

El Centro Excursionista Soriano, actualmente con más de 1.200 socios, fue fundado en el verano de 1952, por iniciativa de un grupo de amigos, amantes de los deportes al aire libre.

Durante más de 70 años, el club ha tratado de hacer accesible el esquí a grandes y pequeños de la provincia de Soria y amigos de diferentes partes del mundo.

Durante la temporada, el club organiza excursiones a estaciones de esquí del Pirineo aragonés, catalán, francés, Andorra y un par de excursiones de una semana de duración a Alpes franceses, suizos, italianos, austriacos, etcétera.

Incluso alguna temporada han organizado excursiones a Canadá y Estados Unidos