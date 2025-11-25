Inscripciones abiertas para Torneo Fin de Año del Club de Golf Soria
El Club de Golf Soria ha abierto inscripciones para el Torneo Fin de Año, que se disputará en sus instalaciones el domingo 7 de diciembre.
El campeonato se disputará bajo la modalidad Greensome Stableford por parejas a 9 hoyos, según la cual cada jugador ejecuta el golpe de salida, se elige la mejor bola y, a partir del segundo golpe, se juega golpe alterno empezando por el jugador cuya bola no es elegida. La organización ha establecido una categoría única.
En cuanto a los trofeos, habrá premios para las tres primeras parejas clasificadas Hándicap.
La entrega de premios se realizará durante el vino español de hermandad, en el Club de Golf Soria, y a su conclusión se efectuará un gran sorteo de regalos entre los participantes.
Las inscripciones pueden formalizarse hasta el jueves 4 de diciembre a través de los canales habituales, es decir, presencialmente en las oficinas del club, o bien por vía telefónica (629 664 203), por correo electrónico (golfsoria@golfsoria.com) o directamente en la página web www.golfsoria.com.
El precio por persona para los socios/as del Club de Golf Soria es de 15€ e incluye Green Fee.
Pueden encontrar más información en: https://www.golfsoria.com/torneo-golf-soria/