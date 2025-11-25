Inscripciones abiertas para Torneo Fin de Año del Club de Golf Soria

Martes, 25 Noviembre 2025 09:18

El Club de Golf Soria ha abierto inscripciones para el Torneo Fin de Año, que se disputará en sus instalaciones el domingo 7 de diciembre.

El campeonato se disputará bajo la modalidad Greensome Stableford por parejas a 9 hoyos, según la cual cada jugador ejecuta el golpe de salida, se elige la mejor bola y, a partir del segundo golpe, se juega golpe alterno empezando por el jugador cuya bola no es elegida. La organización ha establecido una categoría única.

En cuanto a los trofeos, habrá premios para las tres primeras parejas clasificadas Hándicap.

La entrega de premios se realizará durante el vino español de hermandad, en el Club de Golf Soria, y a su conclusión se efectuará un gran sorteo de regalos entre los participantes.

Las inscripciones pueden formalizarse hasta el jueves 4 de diciembre a través de los canales habituales, es decir, presencialmente en las oficinas del club, o bien por vía telefónica (629 664 203), por correo electrónico (golfsoria@golfsoria.com) o directamente en la página web www.golfsoria.com.

El precio por persona para los socios/as del Club de Golf Soria es de 15€ e incluye Green Fee.

Pueden encontrar más información en: https://www.golfsoria.com/torneo-golf-soria/