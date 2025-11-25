Felician Farcas logra el subcampeonato en la tercera prueba de AJAPOOL

El CA Numancia de Billar ha vuelto a dejar su sello en la tercera prueba de AJAPOOL, en la que Felician Farcas se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del torneo al alcanzar un meritorio subcampeonato, mientras qe Rodrigo Brezzo ha completado una notable actuación que le ha llevado hasta la novena posición.

Farcas desplegó un juego firme desde el primer momento, encadenando victorias ante Carlos Henao (5–2), Mihai Chiru (5–3) y Pablo Esteban Losada (5–1).

Tras ceder frente a Fran Gómez (2–5), el numantino reaccionó con autoridad imponiéndose a Óscar Basurto (7–3) y de nuevo a Losada (7–4) en una ronda posterior que le abrió las puertas de las eliminatorias finales. En semifinales se mostró intratable ante Pedro Bustos, al que derrotó por un contundente 7–1.

Ya en la final, y tras una jornada de juego sobresaliente, Farcas cayó por 5–7 frente a su amigo Valentín Tundra, rival al que había superado en el Torneo de Navidad de Pool de Soria 2024, cuya edición de este año se disputará el próximo 20 de diciembre.

Por su parte, Rodrigo Brezzo firmó una fase inicial donde fue de menos a más.

Cedió ante Héctor Cuesta (2–5) y frente a Francisco Membrado (2–5), pero después comenzó a entrar en juego y venció a Ángel Pérez Castro (5–0) y Claudiu Tompa (5–3).

Aunque de nuevo Héctor Cuesta se cruzó en su camino y el joven cántabro, campeón de España sub-21 venció por (7-2). Su rendimiento le situó finalmente en la novena plaza, consolidando así su progresión en la competición.

La participación de ambos jugadores confirma el buen momento del billar numantino, que vuelve a situarse entre los clubes más competitivos del panorama regional.