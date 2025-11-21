Los celestes buscan en Canarias su quinta victoria consecutiva

Viernes, 21 Noviembre 2025 19:06

Grupo Herce Soria ha viajado a las Islas Canarias con la intención de sumar su quinta victoria consecutiva en la recién iniciada Superliga de voleibol, frente al San Roque.

La quinta jornada de la Superliga se cerrará en El Batán con el partido entre Bus Leader San Roque y Grupo Herce Soria a las 19:30 (20:30 peninsulares), con dos equipos que vienen con impulso de las jornadas anteriores.

Los celestes, no solo están invictos, sino que son líderes empatados con Guaguas y Manacor.

Por su parte, los chicos del barrio han demostrado que pueden darle la vuelta a la temporada tras encadenar dos partidos arrolladores que los han colocado en la quinta posición de la tabla.

El entrenador de los celestes, Alberto Toribio, ha estimado que su renovado equipo tiene todavía margen de mejora, y para ello cuenta con la predisposición de los jugadores para progresar en aspectos como el control de nivel de error en saque o la mayor participación de los centrales en el juego.

La jornada depara además el enfrentamiento entre Guaguas y Manacor, equipos empatados con el Grupo Herce en los más alto de la clasificación.

De forma similar, pero en la zona baja, Teruel y Leganés tratarán de agarrarse a la zona intermedia como un clavo ardiendo.

Melilla, que despertó la semana pasada, y Unicaja, que busca hacerlo esta, se enfrentarán en una reedición del partido por el tercer puesto del I Torneo de Presentación de la SVM.

Cisneros intentará consolidarse en la clasificación ante un Tarragona con la esperanza de, por fin, puntuar.

Por último, aunque serán los primeros en jugar en un partido mañanero, un Benidorm algo apagado después de su gran inicio de temporada acogerá a Conqueridor, que buscará sumar para acercarse a los líderes.