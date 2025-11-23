Los celestes suman su quinta victoria en visita a San Roque (2-3)

Domingo, 23 Noviembre 2025 08:57

Grupo Herce Soria sigue invicto en la Superliga tras sumar una nueva victoria, en esta ocasión en el quinto set, en un trabajado partido en su visita a un Bus Leader San Roque en gran momento.

Los dos sets cedidos y la victoria clara de Guaguas, le da al equipo canario el liderato, merced a su mejor setaverage.

Los grancanarios han controlado los dos primeros parciales con los puntos de Mauro Fuentes y Andrés Ponzio.

Los sorianos han cedido en el arranque y se han visto obligados a una reacción que llegaría de la mano de Lindberg y el revulsivo Kalstad desde el banquillo.

Los pupilos de Toribio han prolongado su dinámica al desempate para cerrar el triunfo y mantener su condición de invicto.

https://www.rfevb.com/superliga-masculina-clasificacion

La próxima semana, los celestes reciben en el pabellón de Los Pajaritos al Cisneros de Tnerife

La Superliga Masculina ha cerrado su quinta jornada con un sábado que demostró la enorme igualdad de la competición en todas las zonas de la clasificación.

CV Guaguas ha recuperado el liderato de la Superliga Masculina tras derrotar en un duelo directo de invictos a Conectabalear CV Manacor, en la reedición de la final de la última edición del torneo del KO.

Ambos conjuntos no han acusado el cansancio de sus choques continentales y han desplegado un gran primer set, donde la pegada de Bezerra ha resultado clave para el 29-27 final.

El primer derby de la Comunitat Valenciana en la SVM para Servigroup Benidorm no pudo tener buen final.

Los alicantinos han cedido ante un sólido Conqueridor Valencia que se ha llevado el choque por la vía rápida.

Cisneros La Laguna ha sumado su segunda victoria consecutiva ante el colista Instercap Asisa Tarragona SPSP y mantienen su línea ascendente.

Pamesa Teruel Voleibol se ha llevado los tres puntos ante el debutante UC3M Voleibol Leganés. Los aragoneses se han encomendado al acierto de Gómez y Fran Ruiz para contrarrestar el acierto madrileño en un apretado primer parcial-

CV Melilla sigue sumando victorias tras superar a Unicaja Costa de Almería en un choque apretado pese al 3-0 final.

Los tres sets se resolvieron por la mínima diferencia y en dos de ellos más allá del punto 25.