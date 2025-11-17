El Sporting suma su sexta victoria y aventaja en seis puntos al segundo

Lunes, 17 Noviembre 2025 13:16

Tampoco el Club Voleibol Oleiros ha cortado la excepcional racha del Sporting, que ha ganado por 1-3 (19-25, 25-16, 24-26 y 23-25) en la provincia de La Coruña y se ha consolidado en el primer puesto de la clasificación del Grupo A de la Primera División Masculina.

Fotografía: Carlos Arlegui

Los sorianos suman siete victorias en ocho jornadas, han encadenado seis triunfos, no pierden desde que lo hicieran ante el Jatorkide el 11 de octubre, suman 21 puntos y aventajan en seis al segundo clasificado, que vuelve a ser el RGC Covadonga de Gijón.

El combinado asturiano era segundo hasta que perdió en el Polideportivo de Los Pajaritos, lo mismo que le ha sucedido al Club Voleibol Oleiros, que desciende hasta el sexto puesto después de sufrir ante el Moreno Sáez Sporting su tercer tropiezo de la temporada.

El primer equipo masculino del Sporting Santo Domingo Club Voleibol Soria se anotó con cierta comodidad la primera manga, en la que la mayor resistencia del Club Voleibol Oleiros la opuso en el tramo inicial.

Esa victoria por 19-25 generó relajación en el cuadro visitante que, cuando quiso reaccionar en el segundo parcial, era demasiado tarde como para remontar.

Parecía que el Moreno Sáez Sporting estaba contra las cuerdas cuando los gallegos se adelantaron por 24-22 en el tercer set.

Fue entonces cuando entró en juego la enorme experiencia que atesora la mayoría de la plantilla soriana y un parcial de 0-4 acabó con las opciones del Club Voleibol Oleiros y dejó al equipo dirigido por Álvaro Hernández y Alejandro Vinuesa a un paso del triunfo.

Igual que sucediera siete días antes frente al RGC Covadonga, el último punto del partido lo firmó, con un gran bloqueo, el central Fernando Ormazábal.

El Moreno Sáez Sporting descansará el próximo fin de semana y únicamente tiene que disputar tres partidos más antes de que concluya la primera vuelta: dos en Soria (ante el Club Voleibol Burgos el 29 de noviembre y frente al Club Voleibol Oviedo el 20 de diciembre) y el otro en la cancha del CyL Palencia 2026, equipo integrado por los componentes de la Concentración Permanente Juvenil de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB).

La Fase de Ascenso a Superliga 2 -la categoría en la que militó el Sporting en las dos últimas temporadas- la jugarán los dos primeros clasificados de cada uno de los cuatro grupos de la Primera División.