El Sporting afronta última jornada de 2025 de Campeonatos Regionales de Edad

Viernes, 19 Diciembre 2025 18:06

Tres partidos oficiales disputarán las secciones inferiores del Sporting Santo Domingo Club Voleibol Soria en la última jornada de 2025 de los diferentes Campeonatos Regionales de Edad. Los tres están programados para el domingo en el Polideportivo de Los Pajaritos.

A las 11:00 horas, las cadetes del Sporting Santo Domingo B de la Liga Plata se enfrentarán al Rubberb-Vulk-Club Deportivo Voleibol Abulense. Dos horas después se iniciará el partido infantil de la Liga Plata entre el Hospital Latorre Sporting C y el Club Deportivo Abulense.

Y a las 15:00 horas comenzará el segundo choque del día para las cadetes del Sporting Santo Domingo B, que se medirán al Kerbest-Club Deportivo Voleibol Abulense. Las cadetes todavía no conocen la victoria y en un partido se han impuesto las infantiles.

También el domingo, a las 12:00 horas en el mismo escenario, se jugará un atractivo encuentro amistoso entre las cadetes del Sporting Santo Domingo A y las del Club Voleibol Torrelavega

El equipo cántabro lo entrena el soriano Mario Pérez y en sus filas se encuentran varias de las jugadoras que la pasada temporada alcanzaron el cuarto puesto en el Campeonato de España Infantil de clubes.

La expedición del Club Voleibol Torrelavega tiene previsto presenciar el sábado el choque de la Primera Masculina entre el Moreno Sáez y el Oviedo y participar en la gran lluvia de peluches prevista para la conclusión del mismo. Las cadetes del Sporting Santo Domingo A vienen de lograr el pasado fin de semana en León (ante el Aule, por 0-3) su tercer triunfo en cinco partidos.

En León, frente al mismo rival, perdieron los cadetes del Sporting Río Duero (3-0) y las infantiles del Hospital Latorre Sporting C (3-2).

El pasado fin de semana fue el del estreno a nivel competitivo de los dos equipos benjamines femeninos -formados por nacidas en 2016 y 2017-, que participaron en la primera concentración del Campeonato Regional de Edad, desarrollada en Valladolid.

Allí también entraron en liza los cuatro equipos alevines -nacidas en 2014 y 2015- con los que cuenta el Sporting Santo Domingo. En la Liga Oro, es líder, con 11 puntos -cinco victorias y un tropiezo-, el Sporting Santo Domingo A y el otro equipo que logró alguna victoria en Valladolid fue el Sporting Santo Domingo C (1-2 ante el Maristas La Inmaculada A de Valladolid).