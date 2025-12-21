Los celestes terminan con imbatibilidad de líder Guaguas (3-1)

Domingo, 21 Diciembre 2025 09:11

Grupo Herce Soria ha terminado con la imbatibilidad de C.V. Guaguas en el partido que cerraba la primera vuelta de la Superliga (3-1).

La rotación de Alberto Toribio ha amarrado la victoria en un excelente ambiente de voleibol en el pabellón de Los Pajaritos.

Los locales han regresado a su mejor nivel para superar a los de Sergio Camarero que ha rotado con la presencia en la cancha roja de hombres como Jorge Almansa, Augusto Colito, Tomas Roussseaux o Dobromir Dimitrov durante muchos minutos de los 113 que duró el encuentro.

Y un detalle, la tensa discusión por un punto en el 12-11 del segundo set ha puesto en evidencia que el partido se estaba jugando ‘a cara de perro’.

Los sorianos han salido con todo en Los Pajaritos dispuestos a repetir el triunfo de la pretemporada.

El acierto del sueco Viktor Lindberg y la distribución de Lucas Lorente han llevado a los jugadores de Alberto Toribio a controlar los dos primeros parciales.

Sergio Camarero ha buscado reacción con la incorporación de Hélder Spencer al centro de la red, y el bloqueo grancanario les ha permitido ampliar el choque, tras dos puntos consecutivos de Augusto Colito para poner el 2-1 en el marcador.

Los sorianos, guiados por el empuje de su afición, con la ruidosa Curva Soriana, han roto el cuarto set con un parcial de 8-1 que ha sido definitivo con los puntos de Omar Hoyos, Juan Pablo Moreno y Viktor Lindberg.

La Copa del Rey espera en febrero en Valencia, donde Grupo Herce Soria se medirá de entrada al Cisneros La Laguna que ha tenido que remontar en la undécima jornada de la Superliga a Pamesa Teruel para asegurar su billete al torneo del KO.

Por su parte, el UC3M Voleibol Leganés se ha llevado los tres puntos en su visita a Servigroup Playas de Benidorm para mantener sus opciones de entrar en la Copa del Rey.

Conectabalear CV Manacor ha recuperado la senda de las victorias con un claro triunfo ante el colista Instercap Asisa Tarragona SPSP.

Unicaja Costa de Almería se ha quedado más de tres décadas después sin estar en la Copa del Rey.

Los ahorradores no han sabido superar a Conqueridor Valencia y no estarán en la capital del Turia del 26 de febrero al 1 de marzo.