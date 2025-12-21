Medio millar de peluches para Cáritas del líder Sporting

Domingo, 21 Diciembre 2025 14:06

El Moreno Sáez Sporting ha terminado la primera vuelta como líder destacado del Grupo A de la Primera División, después de superar este sábado en el polideportivo de Los Pajaritos al Club Voleibol Oviedo por 3-1 (21-25, 25-23, 29-27 y 25-20).

La entidad que preside César Gonzalo ha aprovechado el último partido de 2025 para organizar su tradicional lluvia de peluches solidaria -la primera data de 2021- a beneficio de Cáritas.

Fueron algo más de 500 los que cayeron a la cancha justo después de que Pablo Mugarza firmara el último punto de un encuentro más emocionante que vistoso.

El Moreno Sáez concluye la primera vuelta con 28 puntos, por los 23 que suman el Club Voleibol Oviedo y el CyL Palencia 2026. La Fase de Ascenso a Superliga 2 la disputarán los dos primeros de cada uno de los cuatro grupos de la Primera División.

No cuajó un choque demasiado completo el cuadro local, que basó su triunfo en la solidez exhibida en los momentos de la verdad del tercer set, en el que llegó a ir perdiendo por 13-17 y en el que el Club Voleibol Oviedo no supo aprovechar las dos oportunidades de las que dispuso para colocar el 1-2 en el marcador del Polideportivo de Los Pajaritos.

En el primer set, Alvaro Hernández pidió su primer tiempo muerto con 15-17 y el segundo con 21-24.

Estas ventajas se basaron en la regularidad mostrada por los asturianos, que alcanzaron una clara renta de 1-7 en el segundo juego.

El Moreno Sáez Sporting comenzaba a asentarse sobre la cancha y no tardaría en empatar a 11 (parcial de 10-4). Aunque llegaron a ir perdiendo por 21-22, los locales vencieron por 25-23 gracias a un remate de Alejandro Vinuesa.

En la tercera manga se pasó del 13-17 al 18-21 y después al empate a 21, merced a sendos bloqueos de Dani Martín y Álex González.

El Club Voleibol Oviedo desperdició dos balones de set (23-24 y 24-25) y los sorianos se anotaron la victoria en la tercera oportunidad que se les presentó. El Moreno Sáez Sporting extendió al cuarto set el juego exhibido en el tramo final del tercero y la escuadra asturiana no se repuso de la oportunidad perdida.

La fiel afición del primer equipo masculino del Sporting Santo Domingo arrojó a la cancha más de medio millar de peluches, que serán repartidos esta Navidad por Cáritas Diocesana de Osma-Soria entre los niños más necesitados.

El Moreno Sáez Sporting arrancará la segunda vuelta el próximo 10 de enero, también en su feudo, donde se enfrentará al Río Duero Soria.