Los celestes cierran primera vuelta en Soria frente al líder C.V. Guaguas

Viernes, 19 Diciembre 2025 16:31

La undécima y última jornada de la primera vuelta de la Superliga llega este fin de semana con un partido que destaca por encima de los restantes. Es el que Grupo Herce Soria y C.V. Guaguas disputarán en Los Pajaritos.

Con esta jornada se cerrará la batalla que se libra en la zona baja por una plaza en la Copa del Rey, que se disputará en febrero en Valencia.

Los dos principales animadores de la Superliga en las últimas temporadas, el C.V. Guaguas y Grupo Herce Soria se medirán en el pabellón de Los Pajaritos este sábado, a partir de las 19:30 horas.

El partido será un entrante de la final de la Supercopa Masculina que acogerá Valladolid el próximo 29 de diciembre y servirá para comprobar el crecimiento de los celestes frente al todopoderoso C.V. Guaguas.

Antes, UC3M Voleibol Leganés, noveno con diez puntos, visita la pista de Servigroup Playas de Benidorm (décimo, con nueve puntos), en un enfrentamiento directo en busca de la octava plaza que da derecho a disputar la Copa de SM. El Rey.

A continuación, a las 18.00 horas, empezará el Conectabalear CV Manacor - Instercap Asisa Tarragona SPSP, partido a priori sencillo sobre el papel para un equipo local muy tocado por las dos recientes derrotas ante Unicaja Costa de Almería y Leganés.

A las 19.00 horas comenzará el partido Conqueridor Valencia - Unicaja Costa de Almería, trascendental para los andaluces, que con una victoria aseguran la octava plaza en la que ahora descansan.

La sesión del sábado acabará con Cisneros La Laguna - Pamesa Teruel Vb (19.00 hora canaria, 20.00 hora peninsular) otro choque especialmente trascendental para los tinerfeños, ahora séptimos, pero aún sin la clasificación para la Copa sellada... y con un partido pendiente (aplazado por el temporal que afectó a las Islas Canarias el pasado fin de semana).

Solo un partido se disputará el domingo (12.00h), el Club Voleibol Melilla - Bus Leader San Roque en el que los melillenses volverán a ejercer de anfitriones ante un San Roque que también cuenta con un partido menos, pero que todavía tiene fe en sumar seis puntos que le podrían dar plaza en la Copa.