Los celestes vuelven a ganar en Valencia y ya miran a Guaguas

Jueves, 18 Diciembre 2025 08:53

Grupo Herce Soria ha regresado a la victoria en Valencia, con un apretado resultado. El sábado recibe en Los Pajaritos al líder C.V. Guaguas.

La rotación soriana, tras la inesperada derrota en la pasada jornada frente al Benidorm, ha vuelto a sonreir en Valencia con un triunfo “in extremis” (2-3).

Los locales han salido más enchufados de inicio y se han llevado la primera manga por un contundente 25 -15.

Soria necesitaba remontar y se aplicó en un segundo set de mucha alternancia en el marcador que se acabó llevando por 25-27.

La contienda volvía a empezar y los locales volvieron a dar el golpe en un tercer parcial que dominó de cabo a rabo y selló por 25-20.

La igualdad en los ataques y en los bloqueos obligaba a ambos a aprovechar los errores rivales.

Fue en el cuarto set cuando Soria, en un ejercicio de fe, sacó su mejor juego para llevar el partido al decisivo tie break (22-25) en el que terminaría por imponerse in extremis (11-15).

En la décimoa jornada C.V Leganés ha asaltado la pista del Manacor (2-3), Unicaja no ha dado tregua a Tarragona (3-0), Guaguas ha apuntado su liderato (3-0) frente a San Roque y Cisneros ha dado un golpe para clasificarse para la Copa en casa de Benidorm (1-3)

Este jueves, el Club Voleibol Melilla - Pamesa Teruel Vb cerrará la décima jornada y deja a la Superliga una sola fecha de alcanzar el ecuador y definir los participantes de la Copa del Rey.