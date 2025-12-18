CCOO y FOREMCyL activan su nuevo programa de empleo en Soria

Jueves, 18 Diciembre 2025 08:16

CCOO Castilla y León y su fundación para el empleo, FOREMCyL, han presentado en Soria su programa destinado a reforzar las oportunidades laborales de la población más vulnerable de la

Comunidad.

La secretaria general de CCOO Soria, María Enciso, ha detallado los ejes estratégicos de esta iniciativa, que desplegará más de un centenar de talleres en 2026 y atenderá a 3.000 usuarios.

El programa AID, de apoyo a la inserción laboral, tiene como objetivo es acompañar de forma personalizada a jóvenes sin experiencia, parados de larga duración, personas con discapacidad y quienes dependen de subsidios o ayudas al desempleo.

Para ello se diseñarán planes individuales de inserción y se ofrecerán itinerarios formativos que faciliten una nueva orientación profesional o la mejora de la empleabilidad de quienes ocupan empleos precarios.

Entre las acciones previstas se incluye la impartición de talleres de competencias clave, habilidades transversales y herramientas para la búsqueda de empleo, incorporando contenidos innovadores como el uso de la inteligencia artificial en los procesos de orientación.

Asimismo, se abordarán cuestiones esenciales como los derechos laborales, las entrevistas de trabajo o el desarrollo de competencias personales.

Estas actividades se impartirán en la mayoría de localidades con oficinas de empleo, reforzando además la labor de intermediación entre ofertantes y personas demandantes.

El programa incorpora también un bloque específico dedicado a la Acreditación de Competencias Profesionales, dirigido a trabajadores con experiencia no reconocida formalmente, personas con titulaciones no ajustadas a su actividad o quienes han adquirido competencias en el extranjero, en voluntariado o becas.

Para ello, CCOO y FOREMCyL organizarán jornadas informativas durante el primer semestre de 2026, facilitando apoyo y asesoramiento en un proceso complejo cuya certificación depende de la Junta de Castilla y León.

Enciso ha subrayado que Castilla y León afronta desafíos profundos, como la digitalización, cambios productivos, sostenibilidad y una grave crisis demográfica, que requieren respuestas serias y políticas activas de empleo “financiadas, dirigidas y evaluables”.

En esa línea, ha defendido que este programa representa “una puerta real hacia un empleo digno y estable” y un ejemplo del valor del Diálogo Social como herramienta eficaz para mejorar la empleabilidad y dar oportunidades a quienes más lo necesitan.