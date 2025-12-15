Esther Pérez, número 2 en candidatura socialista por Soria a Cortes regionales

Lunes, 15 Diciembre 2025 19:11

La Ejecutiva provincial socialista de Soria ha propuesto, por unanimidad, su candidatura para las elecciones autonómicas, que estará encabezada por el candidato a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

El Comité Autonómico del Partido Socialista dará luz verde este viernes, 19 de diciembre, a las listas electorales por cada una de las nueve circunscripciones que dictaminará un día antes, el jueves 18, la Comisión Autonómica de Listas tras escuchar las propuestas realizadas en las 304 agrupaciones celebradas, según el propio PSOE, con "absoluta normalidad".



En Soria, el segundo lugar será para la actual portavoz socialista en la Diputación de Soria, Esther Pérez, que ya fue procuradora regional hace una década.

El tercer puesto en la lista es para el alcalde de Almazán y diputado provincial Jesús Cedazo; el cuarto para la concejala en el Ayuntamiento de Soria, Ana Alegre, y el quinto, José Peñalba.

Como se rerecordara, Ángel Hernández Martínez fue el número uno de la candidatura del PSOE de Soria en las últimas elecciones autonómicas, convocadas para el 13 de febrero de 2022 en Castilla y León.

La segunda en la lista fue Judith Villar, y el tercero, el alcalde de Borobia, José Javier Gómez Pardo.

La cuarta fue la entonces alcaldesa de Muriel de la Fuente y hoy diputada provincial, Luisa Belén Antón Antón y el quinto, el concejal por El Burgo de Osma, José Peñalba Sanz.

Como suplentes figuraban Teresa Valdenebro, Miguel Ángel Ortiz y maría Elisa Ortega

La entrada en liza de la plataforma Soria ¡Ya! supuso un auténtico terremoto en el tradicional reparto de escaños entre PP y PSOE hasta 2022, con hegemonía popular.

Soria Ya sumó tres procuradores, con 18.390 votos –el 42,57 por ciento del escrutinio” y estuvo a punto de dejar sin representación al PSOE, que sumó 7.800 votos (el 18,06 por ciento), lo que le permitió contar con un procurador en la legislatura que ahora termina, al igual que el Partido Popular, que consiguió 10.364 votos (23,99 por ciento del escrutinio).