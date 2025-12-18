Cambio de ubicación de la Unidad Móvil de Donación de Sangre
La Hermandad de Donantes de Sangre de Soria y el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León han comunicado hoy a la ciudadanía que debido a la instalación del árbol de Navidad y de las atracciones infantiles con motivo de las celebraciones navideñas en la Plaza Mariano Granados, la Unidad Móvil de donación se trasladará hoy jueves a la puerta de la Subdelegación del Gobierno en Soria.
El cambio de ubicación tiene como objetivo garantizar la seguridad, el correcto desarrollo de la actividad y la comodidad tanto de los donantes como de los transeúntes.
El horario de donación es de 15:45 a 21:45 horas, manteniéndose el servicio con total normalidad en la nueva ubicación, recordando que para poder donar hay que llevar el DNI y esperar dos horas después de comer, además de ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kg y tener buena salud.
Desde la Hermandad además se ha informado de que las reservas de sangre de la mayoría de los grupos sanguíneos se encuentran actualmente bajas y las del grupo A+ muy bajas, por lo que resulta especialmente necesaria la colaboración ciudadana.
En estas fechas navideñas, un pequeño gesto solidario puede convertirse en el mejor regalo: donar sangre es regalar vida y esperanza a quienes más lo necesitan.
La Hermandad ha agradecido de antemano la comprensión y la generosidad de todos los donantes, y ha animado a la población a participar en este acto altruista, tan imprescindible para el sistema sanitario.