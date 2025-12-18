La Junta formaliza mobiliario de las aulas ATECA del CIFP Pico Frentes, de Soria

Jueves, 18 Diciembre 2025 08:19

La Dirección Provincial de Educación en Soria ha formalizado un contrato por 17.458 euros para el suministro de mobiliario destinado a aulas ATECA del CIFP Pico Frentes, dentro del Plan Estratégico de Impulso a la Formación Profesional orientado a la transformación digital y a la conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada.

El anuncio se ha publicado este miércoles en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, concretamente en el Componente 20 (Plan Estratégico de Impulso de la Formación Profesional), Inversión I02 “Transformación digital de la FP” y Proyecto P02 “Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada”. Su objetivo es reforzar el equipamiento de los centros para el curso 2025/2026, con especial atención a la modernización de espacios vinculados a la FP, a la capacitación tecnológica y a la mejora de recursos docentes.

El contrato responde a una planificación previa en la que la Dirección Provincial solicitó a finales de 2024 información actualizada a los centros públicos docentes no universitarios de la provincia sobre sus necesidades de equipamiento, prioridades y tipología de material requerido.

A esa información se sumaron previsiones aportadas por el Área de Inspección Educativa y por el Área Técnica de Construcciones y Equipamiento, con el fin de ajustar el suministro a las necesidades reales del próximo curso escolar.

En este marco, el contrato contempla el suministro destinado al CIFP Pico Frentes, con el fin de dotar al centro de equipamiento nuevo asociado a la mejora y adecuación de espacios docentes, de acuerdo con la normativa que regula la autonomía de gestión económica de los centros públicos docentes no universitarios

. Esta actuación se integra en una política de mejora continua de instalaciones y recursos, con criterios de sostenibilidad presupuestaria en su ejecución.

La formalización corresponde al lote 1, dedicado específicamente a mobiliario para aulas ATECA.

La adjudicación ha recaído en la empresa El Secretario S.L

Las aulas ATECA forman parte de una estrategia de modernización de la Formación Profesional que prioriza espacios más funcionales y adaptados a las necesidades actuales de aprendizaje, con el fin de mejorar el entorno formativo y apoyar la incorporación de tecnologías aplicadas al ámbito educativo.

El impulso a este tipo de aulas se orienta a fortalecer la capacitación del alumnado, facilitar el trabajo con herramientas actuales y favorecer una FP alineada con la evolución de los perfiles profesionales.