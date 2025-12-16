Entrega de segunda edición del premio "Santiago Gómez Santacruz"

Martes, 16 Diciembre 2025 08:37

La Junta General de Cofradías de Soria entrega esta tarde la segunda edición del premio “Santiago Gómez Santacruz”, concedido a personas e instituciones que han destacado por su colaboración, impulso y compromiso con la Semana Santa de Soria.

La entrega del reconocimiento será a las ocho de la tarde, en la sala Gerardo Diego del Casino Círculo Amistad Numancia, en Soria.

En esta ocasión, la persona reconocida ha sido Ángel Blanco, quien durante 51 años fue el hermano mayor de la Cofradía del Ecce Homo de la capital y fundador, junto con otros miembros, de lo que es hoy la Junta General de Cofradías de la Semana Santa de Soria.

La cofradía del Santo Entierro fue la primera reconocida con este premio, por su posición singular en la Semana Santa soriana, como matriz de la cofradías, al ser la mmás antigua de todas las que existen en Soria.