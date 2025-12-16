La Cámara organiza Demo Day para premiar mejores Iniciativas Emprendedoras en FP

Martes, 16 Diciembre 2025 08:49

Mañana miércoles 17 de diciembre a las 9:00 horas, el Espacio de Trabajo Colaborativo de Soria acogerá la defensa de proyectos y la entrega de premios del Concurso de Ideas Emprendedoras en Formación Profesional.

Esta iniciativa está impulsada por la Cámara de Comercio de Soria, el Ayuntamiento de Soria y la Diputación Provincial, dentro de Impulso Emprende.

Ese mismo día también se presentarán los proyectos desarrollados dentro del programa Impulsa Startup, con la participación de diez emprendedores, siete proyectos finalistas y un premio de 2.000 euros a la mejor propuesta tecnológica.

Tras nueve ediciones, el proyecto de Impulso Emprende se ha consolidado como un referente provincial para fomentar la motivación, la creatividad y las competencias emprendedoras entre el alumnado de Formación Profesional.

En esta edición han participado seis centros educativos de la provincia, y los siete proyectos finalistas proceden de:

CIFP La Merced

IES Castilla

CIFP Pico Frentes

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria

CIFP Almazán

IES Santa Catalina

Estos centros han trabajado a lo largo del trimestre en talleres de creatividad, validación, comunicación y presentación, que han permitido generar 36 ideas emprendedoras, de las cuales se han seleccionado las siete que competirán en la fase final del concurso.

Durante la jornada, cada equipo dispondrá de tres minutos de pitch y dos minutos de preguntas del jurado.

Los proyectos serán evaluados según criterios como la originalidad, el impacto social, la sostenibilidad, la economía circular, la solidez del modelo de negocio, la validación realizada y la calidad de la presentación.

El acto estará abierto a la comunidad educativa, empresas, agentes sociales y público general, con el objetivo de visibilizar el talento emprendedor joven que emerge desde la FP en Soria.

Los equipos ganadores recibirán:

Primer Premio: 1.000 euros + diplomas + reconocimiento al centro y tutor/a

Segundo Premio: 500 euros + diplomas + reconocimientos al centro y tutor/a

Tercer Premio: 300 euros + diplomas + reconocimientos al centro y tutor/a

Más allá del premio económico, el evento se plantea como una experiencia real de aprendizaje y conexión con el sector empresarial.

El jurado estará formado por profesionales del ámbito emprendedor, institucional y educativo de la provincia:

Alba Hernández Soriano, emprendedora del Semillero de Proyectos (Alma Perra)

Ana Belén Pérez Villa, técnica de Juventud del Ayuntamiento de Soria

Mª del Mar Martín Briongos, técnica de Desarrollo Económico de la Diputación

José Ignacio Díez García, técnico del Semillero de Proyectos de la Cámara de Comercio

Lorena Fernández Tejido, ATD de FP, Dirección Provincial de Educación

El proyecto seguirá desarrollándose a lo largo del curso con visitas y encuentros con empresas (segundo trimestre) y una charla motivacional para alumnado de primer curso (tercer trimestre).

Por otra parte, el Demo Day también será el momento de conocer y premiar las iniciativas de Impulsa Startup, programa de apoyo a ideas de negocio con base tecnológica o de crecimiento digital impulsado por la Cámara de Comercio de España y cofinanciado por el FSE+.

En Soria, se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de Soria y este año se ha impartido íntegramente en modalidad online para facilitar la participación de emprendedores vinculados al territorio.

Los participantes han recibido formación y mentoría personalizada en áreas clave como Lean Startup, propuesta de valor, marketing, ventas, Growth Hacking, inteligencia artificial, herramientas no code y comunicación.

Durante el Demo Day se presentarán los siete proyectos desarrollados:

LoveMyApp – Digitalización de pymes mediante herramientas que automatizan procesos internos.

Almazán Conecta – Conectividad rural mediante tecnologías satelitales, radioenlaces y 4G/5G.

Eternalum – Gestión digital para funerarias que automatiza documentación y procesos.

Work In Time – Software de registro y control horario para pymes.

Salud y Saber – Web de hábitos saludables con seguimiento y asesoramiento.

Ciber Soc Soria – Servicios de ciberseguridad, peritaje y análisis de vulnerabilidades.

Rutas – Plataforma de reservas turísticas que visibiliza negocios y experiencias rurales.

El jurado estará integrado por representantes del Ayuntamiento de Soria, Cámara de Comercio, ICECYL, Universidad de Valladolid, Soria Futuro, Caja Rural, Iberaval y Cesefor.

Este año han participado en Impulsa Startup diez emprendedores que han trabajado en siete proyectos y que optan a un único premio de 2.000 euros.