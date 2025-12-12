El ciclo taurino de Celtibería cumple cuarenta años en Soria

Viernes, 12 Diciembre 2025 13:18

La Asociación Cultural Taurina "Que si Curro que si Paula" Celtibería de Soria ha organizado su ya tradicional Ciclo Taurino de Navidad que este año cumple su 40 edición.

El ciclo lo componen cuatro conferencias taurinas con la presencia del matador de toros Jiménez Fortes, el ganadero Tico Morales de Partido de Resina y los periodistas Alfonso Alonso y Rubén Amón.

Además se expondrá una serie de fotografías del torero recientemente fallecido Rafael de Paula de su actuación en el festival homenaje a José Luis Palomar del año 1998 en la plaza de toros de Soria organizado por esta misma asociación.

Finalmente el ciclo se completa con la ya tradicional Velada Flamenca que este año cumple su XVIII edición con la actuación de los cantaores Cancanilla de Málaga y Remedios Reyes.

Las conferencias y la exposición de fotografías serán en el salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia de Soria y la velada flamenca en el Teatro Palacio de la Audiencia de Soria.

XL CICLO TAURINO DE NAVIDAD

-Día 18 de diciembre, a las 20.15 h Círculo Amistad Numancia: Charla coloquio con TICO MORALES (hijo) ganadero de PARTIDO DE RESINA.

- Día 22 de diciembre, a las 20.15 h Círculo Amistad Numancia: Charla coloquio con SAUL JIMÉNEZ FORTES matador de toros

-Día 27 de diciembre, a las 20,30 h Palacio de la Audiencia. XXVIII Velada Flamenca.

CANCANILLA DE MÁLAGA y REMEDIOS REYES al cante, JUAN JOSÉ BENJUMEA a la guitarra, y TATE NUÑEZ Y CEPA NUÑEZ a las palmas.

-Día 2 de Enero, a las 20.15 h Círculo Amistad Numancia; "Presentación de Leyendas de Tauromaquia... Y una mirada a los 80" por ALFONSO SANTIAGO, periodista y escritor.

-Día 9 de enero, a las 20.15 h Círculo Amistad Numancia, presentación del libro “Morante, punto y aparte” por RUBÉN AMON, periodista y escritor.

-Del 18 de diciembre al 6 de enero, y de 19.00 a 21.00 h exposición fotográfica homenaje a Rafael de Paula “23 de agosto de 1998, un día para el recuerdo: La última tarde de Rafael de Paula en Soria” por los fotógrafos Alfredo Arévalo y David Cordero.

Entrada libre, salvo la Velada Flamenca.

Para dicha actividad la entrada general será de 15 euros pudiéndose adquirir las entradas en taquilla dos horas antes del comienzo de la misma, o bien, anticipadamente On line en www.teatropalaciodelaaudiencia.com



Patrocinan: Ayuntamiento de Soria, Multiópticas Monreal, Caja Rural de Soria y Círculo Amistad Numancia.





