Conductor asistido tras accidente en carretera de Vinuesa

Lunes, 08 Diciembre 2025 19:39

Un hombre de 75 años ha necesitado asistencia tras el accidente de tráfico que ha sufrido esta tarde en Vinuesa.

El accidente de tráfico ha ocurrido esta tarde en Vinuesa, a las 18:08 horas, en el kilómetro 28 de la carretera SO-820 y ha consistido en la salida de vía de un turismo.

El conductor, de unos 75 años, ha resultado herido, aunque sin heridas aparentes y se encontraba consciente cuando han llegado las asistencias sanitarias.

El accidentado no podía abandonar el vehículo por su propio pie.

Se ha avisado a los Bomberos de Soria, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.