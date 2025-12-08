Lunes, 08 Diciembre 2025
Conductor asistido tras accidente en carretera de Vinuesa

Un hombre de 75 años ha necesitado asistencia tras el accidente de tráfico que ha sufrido esta tarde en Vinuesa.

El accidente de tráfico ha ocurrido esta tarde en Vinuesa, a las 18:08 horas, en el kilómetro 28 de la carretera SO-820 y ha consistido en la salida de vía de un turismo.

El conductor, de unos 75 años, ha resultado herido, aunque sin heridas aparentes y se encontraba consciente cuando han llegado las asistencias sanitarias.

El accidentado no podía abandonar el vehículo por su propio pie.

Se ha avisado a los Bomberos de Soria, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

