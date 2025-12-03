Ortega Smith censura "fanatismo climático" de Soria con ZBE para recaudar
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y diputado nacional, Javier Ortega Smith, ha denunciado el “fanatismo climático” que impone Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ilegales para recaudar.
Ortega Smith, acompañado de los concejales de Vox, Fernando Castillo y Sara López, ha censurado la imposición de la ZBE en Soria, que se está realizando contra la propia ley, ya que ésta exige implantarla en municipios de más de 50.000 habitantes, una cifra de población que Soria está todavía lejos de alcanzar,.
En este sentido ha señalado que el Ayuntamiento de Soria "ha instalado más de 30 cámaras en la ciuidad porque el PSOE y el PP cobran un importante dinero de Europa por hacerlo".
Ortega ha señalado que los ayuntamientos están recibiendo un "chantaje mediante los fondos europeos", ya que si quieren dinero tienen que implantar zonas de bajas emisiones.
“Y lo hacen con el descaro de decir que se hace por el medio ambiente, como si Soria no tuviera una magnífica calidad de aire", ha censurado.
El diputado nacional por Vox ha estimado que este fanatismo climático persigue al vehículo privado y desprotege a los más desfavorecidos, que son los que al final pagan más caro estas políticas medioambientalistas.
“Y luego no hay dinero para residencias de mayores pero sí para montar cámaras, para restringir el tráfico reduciendo los carriles de circulación y metiendo carriles bici donde nadie pasa o restringuiendo los aparcamientos, porque en Madrid se han quitado 10.000 y en Soria, 800”, ha censurado.