"Nunca me gustaron tus besos”, monólogo en Soria sobre violencia machista psicológica

Miércoles, 03 Diciembre 2025 16:44

La Subdelegación del Gobierno, con la colaboración del Ayuntamiento de Soria, se suma hoy de nuevo a los actos con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N) con la representación de la obra “Nunca me gustaron tus besos”, un monólogo interpretado por la actriz soriana Tatiana Ramos.

La función tendrá lugar esta tarde, 3 de diciembre, a las 20:30 horas, en el Espacio Santa Clara, con entrada libre hasta completar aforo y apertura de puertas diez minutos antes del inicio.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, asistirá a la representación, organizada por la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, en colaboración con el Ayuntamiento de Soria.

Con esta propuesta escénica, la Administración General del Estado en la provincia subraya el papel de la cultura como herramienta de sensibilización frente a la violencia machista y, en particular, frente a las formas de maltrato psicológico menos visibles.

Latorre ha animado a la ciudadanía soriana “a acudir esta tarde al Espacio Santa Clara y a llenar la sala. Cada butaca ocupada representa un apoyo a las víctimas y un compromiso frente a la violencia de género. La cultura, la educación y la implicación social son, junto con las leyes y los recursos públicos, pilares imprescindibles para avanzar hacia una sociedad en la que ninguna mujer tenga que decir de nuevo ‘nunca me gustaron tus besos’ porque nunca más vuelva a sufrir violencia machista”.

Nunca me gustaron tus besos

“Nunca me gustaron tus besos” es una dramatización inspirada en una historia real, con textos de Alberto Velasco, dirección de Xiqui Rodríguez y producción de Pasito a Paso Producciones.

El montaje se estrenó en 2021 en el Teatro Fígaro de Madrid y desde entonces ha recorrido distintos escenarios, siempre con la interpretación en solitario de Tatiana Ramos.

La obra aborda el ‘gaslighting’ o ‘luz de gas’, un tipo de maltrato psicológico que manipula a la víctima hasta hacerla dudar de su propia percepción y de su propia memoria. Se trata de una violencia muy sutil, que a menudo ni siquiera la mujer identifica como tal, pero que la va aislando, despojando de su autoestima y de su autonomía.

El monólogo comparte recuerdos y emociones para que el público pueda reconocer esas señales y sepa poner nombre a situaciones que, demasiadas veces, se viven en silencio.

Tatiana Ramos, que ha destacado en distintos montajes de la escena soriana y nacional, ofrece en esta pieza un relato íntimo que parte de su propia experiencia y que la crítica ha definido como una interpretación intensa y generosa, capaz de implicar al público y de abrir un espacio para la empatía y la reflexión colectiva.

Violencia machista

El subdelegado del Gobierno ha recordado que la violencia machista sigue siendo una tragedia social que no admite indiferencia. Cada mujer asesinada, cada agresión y cada historia de control y de humillación suponen un fracaso colectivo.

Por ello, la Subdelegación del Gobierno ha insistido en la importancia de detectar a tiempo las primeras señales, acompañar a las víctimas y utilizar todos los recursos institucionales disponibles para su protección.

La Unidad contra la Violencia sobre la Mujer mantiene a lo largo de todo el año un trabajo continuado con ayuntamientos, centros educativos, asociaciones y profesionales de los servicios sociales, sanitarios y de seguridad. La programación ligada al 25N refuerza ese esfuerzo mediante actividades de sensibilización que llegan a la ciudadanía de forma directa, como es el caso de esta propuesta teatral.