Visita al Campus de Soria de profesora emérita de Bélgica
El Campus de la Universidad de Valladolid en Soria recibirá la próxima semana la visita de la profesora emérita Myriam Watthee-Delmotte, responsable del FNRS en la Universidad Católica de U"CLouvain y miembro de la Academia Real de Bélgica.
Un estudiante del CIFP Pico Frentes muestra su talento en Concurso nacional de Jóvenes Instaladores
Convenio entre Caja Rural de Soria y Diputación para "Rallye Fotográfico Manuel Lafuente Caloto"
La visita está prevista para el 24 y 25 de noviembre.
Durante su estancia en el campus, esta profesora impartirá dos conferencias.
La primera, el lunes 24 de noviembre en el Aula A02, llevará por título: "Henry Bauchau, el recorrido de un siglo. El recorrido de un escritor fuera de lo común. A la escucha de los textos".
La segunda conferencia se realizará el miércoles 26 de noviembre en el Salón de Grados y se titula: "Un libro, la vida. La literatura, función de testigo. Dar voz a lo que supera el desastre".
Estas conferencias explorarán la vida y obra del escritor Henry Bauchau, así como el papel crucial que la literatura desempeña en la supervivencia y testimonio de las experiencias humanas extremas.