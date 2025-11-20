Visita al Campus de Soria de profesora emérita de Bélgica

Jueves, 20 Noviembre 2025 15:55

El Campus de la Universidad de Valladolid en Soria recibirá la próxima semana la visita de la profesora emérita Myriam Watthee-Delmotte, responsable del FNRS en la Universidad Católica de U"CLouvain y miembro de la Academia Real de Bélgica.

La visita está prevista para el 24 y 25 de noviembre.



Durante su estancia en el campus, esta profesora impartirá dos conferencias.

La primera, el lunes 24 de noviembre en el Aula A02, llevará por título: "Henry Bauchau, el recorrido de un siglo. El recorrido de un escritor fuera de lo común. A la escucha de los textos".

La segunda conferencia se realizará el miércoles 26 de noviembre en el Salón de Grados y se titula: "Un libro, la vida. La literatura, función de testigo. Dar voz a lo que supera el desastre".



Estas conferencias explorarán la vida y obra del escritor Henry Bauchau, así como el papel crucial que la literatura desempeña en la supervivencia y testimonio de las experiencias humanas extremas.



