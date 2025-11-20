Un estudiante del CIFP Pico Frentes muestra su talento en Concurso nacional de Jóvenes Instaladores

Jueves, 20 Noviembre 2025 16:05

El joven soriano Anouar Ennaciri, estudiante del CIFP Pico Frentes, ha irrumpido con fuerza en el panorama profesional al clasificarse para la final del Concurso de Jóvenes Instaladores, organizado por la Federación Nacional de Empresas de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Climatización de España (FENIE).

A sus 20 años, Ennaciri ha destacado en su participación en el certamen, celebrado en el marco de Matelec 2025, la feria de referencia del sector celebrada en IFEMA Madrid, que cierra su edición tras recibir a más de 24.000 profesionales.

Durante tres intensas jornadas de pruebas técnicas, Anouar ha contado con el acompañamiento de su tutor, Miguel Tejero, en un proceso que certifica la importancia de la relación entre el talento emergente y la mentorización especializada como motor de competitividad.

Así lo ha destacado José Luis Mateo, presidente de APIES, desplazado también a Madrid para acompañar al joven estudiante en su competición, que finaliza hoy.

La candidatura del joven soriano fue presentada por APIES, en coordinación con el CIFP Pico Frentes, dentro de la estrategia de la asociación para impulsar la formación, la actualización técnica y la promoción del talento joven en la provincia de Soria.

Para el presidente de APIES, “este tipo de iniciativas constituyen una herramienta imprescindible en la consolidación de un modelo formativo que esté alineado con las necesidades reales de un sector que demanda una importante cantidad de profesionales en este momento”.

La participación activa de los estudiantes en pruebas de alto nivel técnico contribuye no solo a elevar estándares profesionales, sino también a garantizar la disponibilidad futura de perfiles altamente capacitados en un ámbito decisivo para la competitividad industrial y la transición energética.

El Concurso de Jóvenes Instaladores es uno de los principales focos de atracción de Matelec y evidencia el papel estratégico de la Formación Profesional como palanca de renovación generacional, fortalecimiento del capital humano y garantía de sostenibilidad del sector de las instalaciones eléctricas.