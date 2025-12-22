ASAJA Soria denuncia maltrato de Bruselas en premio Tizón 2025

ASAJA Soria ha puesto hoy el punto de mira en Bruselas, con los Premios Espiga y Tizón 2025 y la nueva PAC.

En esta decimo novena edición, reconocimiento para el COPA-COGECA por su incansable labor en defensa de la agricultura y ganadería europea. Reprimenda a la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen a la cabeza, por relegar a los agricultores en los acuerdos con terceros

ASAJA Soria ha celebrado este lunes 22 de diciembre su asamblea navideña, en la que además ha entregado en el Aula Magna Tirso de Molina de la capital sus galardones Espiga y Tizón del año 2025, correspondiente a la decimonovena edición de estos premios.

El premio negativo, conocido como Tizón, este año ha ido abrumadoramente a parar a la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen a la cabeza, por relegar a los agricultores en los acuerdos con terceros.

La desmesurada guerra comercial global, desatada o acelerada por la actual administración de Estados Unidos, así como las implicaciones derivadas de la guerra en Ucrania y la amenaza de la puesta en marcha del nuevo mecanismo UE de regulación en frontera por carbono (CBAM) con países terceros afectan a los mercados y a las regulaciones del comercio con terceros países.

En este contexto, la Comisión Europea ha acelerado de manera agitada el impulso de acuerdos comerciales, en los que lamentablemente el sector agrario se siente moneda de cambio en ellos, y en los que la “preferencia comunitaria”, principio sacrosanto que debería respetarse en el marco de la UE, queda a los pies de los caballos o al de otros sectores interesados en ganar y encontrar estabilidad en esos mercados en un mundo sacudido por la incertidumbre y la inestabilidad en las reglas comerciales globales.

Así las cosas, en estos últimos meses de 2025 se han cerrado, impulsado o están a punto de concretarse acuerdos como el de MERCOSUR, Estados Unidos, México, Canadá, Ucrania, Japón, Corea del Sur, Chile, Vietnam, Singapur, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suiza, Kenia, Comunidad Andina y Centroamérica, India, Emiratos Árabes, Australia e Indonesia, en los que nuestro sector parece ser moneda de cambio.

Tras la presentación del Tizonazo por parte del secretario general, Sergio Moreno, tuvo lugar una parodia en la que unos actores simularon ser Ursula von der Leyen.

Posteriormente, llegó el turno del Premio Espiga, que ha recaído en el COPA-COGECA por su incansable labor en defensa de la agricultura y ganadería europea.

El COPA-COGECA es la voz de los agricultores y ganaderos en la Unión Europea. El COPA (Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias) aglutina la representación de 22 millones de agricultores, ganaderos y familias europeas. Y el COGECA (Confederación General de Cooperativas Agrarias) suma los intereses de las cooperativas agroalimentarias, forestales y pesqueras de toda la UE.

ASAJA, como organización profesional, forma parte del COPA, y ocupa una vicepresidencia a través de Pedro Barato. Massimiliano Giansanti, agricultor y ganadero italiano, es actualmente el presidente. Por su parte, Lennart Nilsson, agricultor, ganadero y cooperativista sueco, es el presidente de la COGECA.

Es muy habitual que COPA y COGECA desarrollen su labor interlocutora con las instituciones europeas de manera conjunta y coordinada, compartiendo recursos y esfuerzos, por lo que también de manera habitual, aunque sean organizaciones independientes, se les menciona como el COPA*COGECA.

Aunque sobran motivos, la respuesta mayoritaria contraria de los eurodiputados a la actual propuesta de la PAC post 2027 y el Marco Financiero Plurianual, presentados por la Comisión Europea el junio pasado, es prueba del esfuerzo que realiza a diario el COPA-COGECA, así como la organización de la manifestación de Bruselas del pasado día 18 de diciembre.

En principio estaba previsto que recogiera el premio Pedro Barato, pero finalmente no pudo asistir y el encargado fue el presidente regional del ASAJA, Donaciano Dujo.

Rentabilidad

Tras recoger el galardón, Dujo se ha dirigido a los asistentes y centró su intervención en tres ejes: la rentabilidad de las explotaciones, la incertidumbre en el sector ganadero por las enfermedades y el agradecimiento a los técnicos de ASAJA Soria por su labor diaria.

Sobre la situación del sector, Dujo ha señalado que “la cuerda está tensa y se va a romper si no cambia. La Unión Europea nos lleva a este camino peligroso”. A la vez, el máximo responsable regional de la organización aseveró que “hay inquietud con esa reducción del presupuesto previsto para la PAC en 2028. El segundo pilar es clave y se daría potestad a los gobiernos, que son los que deciden para qué se utilizaría. La propuesta de la Comisión ha sido rechazada por el Parlamento, y por tanto la lucha continúa, y prueba de ello es el Tizonazo”.

Dujo también aludió al propio sector para solicitar sentido común en factores como las tierras, las rentas y la maquinaria.

Y a la vez ha avanzado que “ASAJA no se queda quieta. A la manifestación de Bruselas del pasado jueves se pueden sumar más movilizaciones pronto. Saldremos a las calles buscando unidad de acción, pero siempre con una máxima que es que seremos y haremos lo que quieran los socios, no lo que nos diga nadie desde fuera”.

La clausura corrió a cargo del viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, quien enunció factores decisivos para la rentabilidad y la competitividad, y habló de “globalización, los consumidores, las informaciones a veces no veraces, la climatología, el coste de los insumos, la pericia y habilidad… En suma, muchos y cambiantes que requieren además vocación y seguir orgullosos de ser ganaderos y agricultores”.

Llorente también reconoció que “en la Junta creemos en la política de seguros y en todas las medidas para reforzar la seguridad animal”.

Por último, recordó que “Castilla y León fue la primera comunidad que llegó a un acuerdo común con las opas para explicar conjuntamente en Europa por qué no estábamos de acuerdo con la propuesta de la Comisión”.