Soria, de nuevo a la cabeza en gasto por habitante en el sorteo de Navidad

Lunes, 22 Diciembre 2025 09:47

Soria vuelve a ser la provincia que más confía en la suerte del sorteo extraordinario de Navidad de 2025. Cada soriano, según datos oficiales, juega de media 261 euros.

El Sorteo Extraordinario de Navidad ha alcanzado este año 2025 una facturación total de 3.554.452.080 euros, según datos provisionales.

Estos resultados ponen de manifiesto que la Lotería de Navidad es una de las tradiciones más arraigadas en España y que, más que unsorteo, es un elemento de cohesión social en torno a unos valores comunes, como son la solidaridad, la generosidad o la empatía. Así viene sucediendo de manera ininterrumpida desde hace 213 años, marcando el inicio de estas fiestas tan entrañables con un toque de ilusión y esperanza. El Sorteo de Navidad constituye, además, un elemento distintivo de nuestro país y, dado su carácter único, despierta reconocimiento y admiración en todo el mundo.

Durante el último año, Loterías y Apuestas del Estado, como empresa pública dependiente del Ministerio de Hacienda, ha seguido aportando su granito de arena para construir una sociedad más justa e igualitaria. En ese sentido, a través de las organizaciones sociales con las que colabora (Cruz Roja, Asociación Española Contra el Cáncer y Cáritas), ha ayudado a un millón de personas en situación de dificultad social o extrema vulnerabilidad.