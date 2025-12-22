Soria triplica las solicitudes de arraigo tras nuevo reglamento

Lunes, 22 Diciembre 2025 09:04

La Dependencia de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno en Soria ha informado en la Comisión de Asistencia al Subdelegado del balance de tramitación de autorizaciones de extranjería a 9 de diciembre de 2025, con un total de 2.396 solicitudes registradas en este año, de las que el 45 por ciento se ha presentado por vía telemática. A día de hoy, las solicitudes son ya más de 2.500.

Durante la sesión, el jefe de la Dependencia, Pedro Ortega Martínez, ha detallado el desglose de los principales procedimientos.

Destacan las autorizaciones de arraigo (643), las de residencia y trabajo inicial (458), el régimen comunitario y familiares de ciudadano español (432), las autorizaciones iniciales de estudios (262), la reagrupación familiar (213) y las autorizaciones de larga duración (111).

La cifra acumulada en 2025 se sitúa en niveles similares a los del pasado año, cuando se tramitaron 2.412 solicitudes, aunque la Dependencia prevé que el ejercicio actual cierre por encima, ya que todavía restan semanas de actividad administrativa y continúan entrando expedientes a un ritmo elevado.

El balance confirma, además, que 2024 ya alcanzó un máximo histórico y que la tendencia al alza se mantiene.

La Dependencia ha señalado que los meses de mayo y junio concentraron un incremento muy acusado de solicitudes, vinculado a la entrada en vigor del nuevo reglamento, que generó un desplazamiento de solicitudes entre regímenes y un aumento notable del volumen total.

Hasta el 19 de mayo se registraron unas 800 solicitudes y, desde esa fecha, se presentaron más del doble en un periodo similar. En este contexto, los procedimientos que más han crecido han sido los de arraigo, que se han triplicado, y los de familiar de ciudadano español, que casi se han duplicado.

En materia de plazos, la Dependencia ha indicado que las solicitudes presentadas con el nuevo marco normativo se resuelven actualmente en torno a cinco meses de media, aunque se ha reforzado la tramitación con nuevos efectivos para reducir el tiempo de respuesta por debajo de tres meses.

El informe también ha puesto el foco en la situación de personal. La incorporación de tres nuevos funcionarios permite asumir la carga de trabajo.

Nuevo Real Decreto

Asimismo, se ha subrayado la complejidad técnica del nuevo Real Decreto y la necesidad de criterios interpretativos a nivel central para atender la casuística generada. La conexión entre la regulación anterior y la actual plantea alguna incidencia y se espera que el próximo año aumenten, debido a la desaparición de algunas figuras previas y a la necesidad de articular soluciones transitorias.

Por último, la Dependencia ha destacado una consecuencia relevante del nuevo marco: la reducción considerable de las solicitudes de protección internacional, tanto en tramitación como de nueva entrada, que prácticamente se concentran en ciudadanía venezolana. De cara a los próximos meses, el objetivo se centra en acortar tiempos de atención, tramitación y resolución, con un elemento clave: que la dotación de personal se mantenga estable.