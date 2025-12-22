NN.GG. de Soria pone en marcha su campaña solidaria de recogida de juguetes

Lunes, 22 Diciembre 2025 14:37

Nuevas Generaciones del Partido Popular de Soria manifiesta un año más su compromiso social y el de todos sus afiliados con las familias más vulnerables y necesitadas de la provincial sobre todo en estas fechas navideñas y lo hace con la campaña solidaria para que todos los niños de Soria tengan un regalo durantes estas fechas tan señaladas.

Desde las juventudes del Partido Popular de Soria han animado a todos los sorianos a que participen de esta campaña solidaria, acercándose con un juguete nuevo o usado, en buenas condiciones, hasta la sede popular para depositarlo. Así mismo también hacen extensible el llamamiento a todos los afiliados y simpatizantes del Partido Popular de Soria que quieran colaborar para que demuestren un año más su generosidad.

Los jóvenes populares han apelado al espíritu de solidaridad de los sorianos, para hacer felices a los niños en fechas tan entrañables.

La Sede del Partido Popular de Soria, situada en la calle Almazán nº1, será el punto de recogida de los juguetes, en horario de 10:00 a 13:00 horas.

El plazo se extenderá desde el día 22 de diciedmbre al 2 de enero, momento en el que se hará entrega a las asociaciones benéficas locales y provinciales para que sean éstas las que los dstribuyan entre los más pequeños.

Nuevas Generaciones ha agradecido de antemano la respuesta de los sorianos que cada año es mayor, incrementando los juguetes que se recogen y pudiendo distribuirlos antes de la fiesta de Reyes por gran parte de la capital y provincial a través de las asociaciones solidarias.