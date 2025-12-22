El sorteo de Navidad deja salud, y alguna pedrea, en Soria

Lunes, 22 Diciembre 2025 16:16

El sorteo extraordinario de Navidad ha traído salud, y alguna pedrea, a Soria. Los grandes premios han pasado un año más de largo.

https://www.loteriasyapuestas.es/es/loteria-nacional

El 79.432 ha sido el número agraciado con el premio Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, dotado con cuatro millones de euros por serie (400.000 euros por décimo), que se ha celebrado este lunes en el Teatro Real de Madrid.

Un año más, los sorianos han encabezado el gasto por habitante de este sorteo de Navidad, en el que la fortuna no ha correspondido en los premios principales.

En total, se han vendido en Soria 23,6 millones de euros. Si el año pasado cada soriano gastó o invirtió de media 259,63 euros, este año ha incrementado la cifra un 0,823 por ciento.

La suerte ha sido esquiva aunque ha llegado en forma de pellizco desde otras provincias.

Una cuadrilla de amigos de Valdeavellano de Tera que viajó un fin de semana hasta Huesca para disfrutar de una jornada de caza, se han traído una veintena de décimos del 94.272, uno de los quintos premios. Cada uno de los décimos tiene un premio de 6.000 euros.

La fortuna ha rozado a Berlanga de Duero, que ya resultó agraciada hace unos años con una lluvia de millones. El 89.432, número que jugaba el Casino berlangués, se ha quedado a un número del premio Gordo (79.432). Los que lleven el décimo, cobrarán 120 euros.

El primer premio de este tradicional sorteo ha salido a las 10:45 horas y ha tocado en su mayor parte en León, en concreto en La Bañeza, donde se han consignado 117 series, además de otras 50 en Villablino y 15 en la Pola de Gordón y 16 en Madrid, en concreto en el distrito de Ciudad Lineal.

La provincia de León está de fiesta al caerle la fortuna en forma de 728 millones que han dejado 182 series del Gordo de Navidad, el 79.432, en los municipios de La Bañeza, Villamanín y en Villablino, muy repartido entre clubes de fútbol, la Asociación de Alzheimer Laciana y hasta en la asociación de “Campaneros de Manzaneda”.

El segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha sido el más madrugador. Ha correspondido al número 70.048, y está dotado con 1.250.000 euros a la serie, por lo que el poseedor de cada décimo ganará 125.000 euros. Ha salido a las 9.21 horas y se ha vendido íntegramente en Madrid, en la administración de la calle Barquillo número 10

Hasta el próximo 23 de marzo se pueden cobrar los premios cuyo derecho a cobro caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

Si el décimo se comparte, hay que identificar a todos los participantes a la hora de cobrar los premios iguales o superiores a 2.000 euros en las entidades financieras.

Da igual que se comparta a través de whatsapp, por email o en soporte físico.

Lo importante es dejar rastro verificable del acuerdo, y para ello debe constar el número del décimo, la serie, fracción y fecha del sorteo; la identidad de los copropietarios, el porcentaje o cantidad que juega cada uno y quien es el depositario.