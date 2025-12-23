Jorge Sanz documenta la estela de los últimos trashumantes en Soria

El fotógrafo adnamantino Jorge Sanz ha documentado quince años de convivencia con los últimos pastores que mantienen vivo el pulso de las Cañadas Reales en el siglo XXI. Esta semana ha llegado a las librerías "La estela de los últimos trashumantes", su última obra fotográfica, en la que captura el legado de una tradición milenaria que, poco a poco, se encamina hacia el recuerdo.

La obra, fruto de quince años de acompañamiento y documentación (2010-2025), rinde homenaje a los últimos ganaderos trashumantes de Tierras Altas, Eduardo del Rincón y los hermanos Pérez (Ricardo, Basilio y José María).

"Gracias al amor, trabajo y fidelidad por su oficio, estos ‘nómadas de las primaveras’ mantienen encendida la llama de la trashumancia en el siglo XXI", explica el adnamantino Jorge Sanz. Sobre las imágenes compiladas en su obra, el autor destaca que “algunas de ellas poseen un simbolismo profundo y recogen momentos intemporales que bien podrían pertenecer a cualquier época”.

En el prólogo del libro, Sanz pone en valor la importancia capital de la trashumancia como motor histórico y económico de nuestro país, especialmente a través del próspero comercio de la lana durante la Edad Media.

Sanz subraya que "somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos", una referencia directa a cómo este tránsito de ganado ha moldeado nuestra identidad.

El libro, además de ser un tributo a esta actividad pastoril, es una firme reivindicación y reconocimiento del papel de la mujer, pilar fundamental de este épico oficio. Así, mientras los hombres trashumaban con los rebaños pasando más de medio año fuera de casa, ellas permanecían en los pueblos al mando de todo: el trabajo de la tierra, el cuidado de los animales y, en general, velando por el bienestar de toda la familia, niños y ancianos.

Un legado que define la identidad de un país

“La obra es un recorrido visual y emocional por la geografía del recuerdo, a través de fotografías tomadas íntegramente en la provincia de Soria”, ha explicado Sanz.

“Documenta este viaje de ida y vuelta que, desde hace siglos, hermana los pastos sorianos con las dehesas de Extremadura y Ciudad Real”, ha detallado.

Sanz recoge hitos como la Fiesta de la Trashumancia, capturando el paso de los rebaños a pie por calles y veredas de Soria, Garray, Los Campos y Oncala.

Así mismo, la obra también incluye instantáneas de la trashumancia invernal a su paso por localidades como Fuensaúco, Soliedra y Borchicayada, además de las emotivas despedidas a los pastores en Carrascosa y Castilfrío de la Sierra.

Recuperando el pensamiento del literato Azorín, el libro subraya una idea esencial: "El genio de España no podrá ser comprendido sin la consideración de este ir y venir de los rebaños por montañas y llanuras".

Cuarta obra

La estela de los últimos trashumantes es la cuarta obra de Jorge Sanz.

El fotógrafo, que debutó hace más de dos décadas con el libro "Almazán en la mirada", es también autor de los títulos Ayer y tan lejos y El adiós de otro rebaño.

Su trabajo ha aparecido en medios internacionales de referencia como la BBC, Time Magazine, The Guardian y The Telegraph.