Vuelven las postales con memoria en Navidad

Martes, 23 Diciembre 2025 09:41

La Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad, con motivo de su 20 aniversario, ha relanzado de nuevo por Navidad sus cuatro modelos de postales que reflejan cuatro áreas de trabajo de la asociación: investigación y divulgación, educación, búsqueda y recuperación de personas desaparecidas, y la superación del duelo.

De esta forma, el proyecto “Postales con memoria” trata de dar visibilidad al trabajo de la ASRD en particular, y todas las asociaciones memorialistas en general.

Las postales se pueden adquirir en varios comercios y librerías de Soria, Valladolid y Madrid e incluyen un QR que permite conocer cómo participar en la asociación si así se desea, más allá de la propia donación al adquirir una estampa. Además, el proyecto propone que cada persona tome una fotografia de la postal sobre la mesa de su casa y la suba a las redes con el hashtag #regalarecuerdoydignidad.

Se propone construir un mosaico de imágenes sobre manteles, madera, mármol… rodeadas de elementos modernos o antiguos.

Olga Latorre, responsable de la campaña, explica que se da protagonismo aquí a “las mesas como corazón de los hogares, que han sido testigo de los silencios de tantas familias, de la espera, del miedo, del dolor por generaciones… Paso a paso, alrededor de estas y otras mesas, se recupera la memoria, van llegando piezas nuevas del puzzle, se habla de aquellas personas que faltaron, se da valor a quienes fueron y se va empezando a caminar el duelo. Pero ese duelo no es sólo el de las familias de las víctimas, es un duelo colectivo latente y sostenido, pendiente detrás de aquellos silencios…”

Así surge, también, el vídeo que presenta “Postales con Memoria” al ritmo de panaderas, canciones tradicionales creadas al golpear las manos sobre una mesa de madera mientras se amasa o se amasaba el pan, que se han ido transmitiendo de una generación a otra. Panaderas de pan duro, de El Naán son la base para crear el texto al que dan voz Celia Platero y el dúo Marta y Alfredo.

La letra de la canción dice así:

Recuerdos trae la tierra:

tinta, sol, madera y sino.

El corazón de esta mesa

suena lo mismo que el mío.

Recuerdos sobre la mesa:

reloj, lápiz, aguja y vilo.

Sus voces claman a gritos:

”¿Dónde está nuestro apellido?”

Removemos cielo y tierra,

hasta dar con su destino,

pues alrededor de la mesa,

late su duelo y el mío.

“En la canción se hace referencia al proyecto republicano, especialmente en materia de educación, por un lado, y por otro, a los objetos hallados en fosas. Las postales también recogen ilustraciones que son un homenaje a las víctimas y al duelo de un país, que aún está en proceso de recuperar parte de su identidad colectiva” ha explicado Latorre.

En Soria se pueden encontrar en Las Heras, Santos Ochoa, Piccolo, Numanguerrix, Papelería & Hobby y Estanco Herradores.

En Madrid, en las librerías Mujeres & Cía y Traficantes de Sueños. A su vez, en Valladolid, en librerías Sandoval.

La asociación ha animado a todo el mundo a acudir a comercios y librerías esta navidad para participar en la celebración de veinte años de arduo y gratificante trabajo.