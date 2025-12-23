El PP denuncia bloqueo eléctrico que frena implantación de empresas y empleo en Soria

Martes, 23 Diciembre 2025 14:13

El Partido Popular de Soria ha denunciado este martes la falta de planificación eléctrica en la provincia, una situación que impide la implantación de empresas y la generación de empleo, y ha calificado de “auténtica estafa” el balance del Gobierno de España en Soria durante el último año y medio de legislatura.

El Partido Popular de Soria ha realizado un balance político del año denunciando la falta de planificación eléctrica como uno de los principales frenos al desarrollo económico y a la llegada de empresas a la provincia y calificando de estafa la acción del Gobierno de España en Soria por la acumulación de incumplimientos y la pérdida continuada de oportunidades estratégicas para la provincia.

Los parlamentarios nacionales del Partido Popular; el diputado nacional, Tomás Cabezón y los senadores, José Manuel Hernando y Cristina Rubio, han advertido de que Soria dispone de suelo industrial, capacidad productiva y proyectos empresariales interesados en implantarse en la provincia, pero carece de las infraestructuras eléctricas necesarias para hacerlos viables, lo que está provocando que iniciativas industriales se vean obligadas a renunciar ante la imposibilidad de disponer de potencia y puntos de conexión suficientes.

Durante la rueda de prensa, el PP ha explicado que la situación actual de la provincia es comparable a la de una gran infraestructura tecnológica desconectada de la red, con capacidad para generar actividad y empleo, pero sin el cableado imprescindible para transmitir la energía necesaria y convertir ese potencial en desarrollo real.

En este sentido, Cabezón ha denunciado que tras siete años de Gobierno socialista se han autorizado en la provincia numerosos proyectos de generación de energía renovable, como parques eólicos y fotovoltaicos, sin que ello haya venido acompañado de inversiones en redes de transporte eléctrico que permitan atraer industria, generar empleo estable y fijar población.

La falta de planificación eléctrica está provocando, según han señalado, que Soria pierda proyectos empresariales que sí acaban instalándose en otros territorios mejor preparados.

El Partido Popular ha reclamado al Gobierno de España que desarrolle de manera inmediata las enmiendas planteadas en sede parlamentaria para permitir la conexión directa de proyectos industriales a las líneas de transporte eléctrico existentes, evitando así que las empresas tengan que esperar años a la concesión de nuevos puntos de conexión y renunciar a instalarse en la provincia.

Funcionamiento sin ayudas

El balance del año ha incluido también una crítica a la falta de aplicación efectiva de las ayudas de funcionamiento, que continúan sin desplegarse en toda la extensión autorizada por la Unión Europea, a pesar de que Soria es la provincia más despoblada de España y una de las más necesitadas de medidas específicas para reforzar su tejido económico y laboral.

Los parlamentarios populares han lamentado que el Gobierno ni siquiera haya respondido a las preguntas formuladas sobre esta cuestión, desaprovechando una oportunidad clave para impulsar el empleo y la actividad empresarial.

En materia de reto demográfico, el PP de Soria ha denunciado el engaño que han supuesto las políticas del Gobierno, recordando el informe del Tribunal de Cuentas que cuestiona el destino real de los fondos anunciados y la ausencia de evaluación sobre su impacto en los territorios más despoblados.

Según han señalado, el Gobierno ha utilizado el reto demográfico como un elemento propagandístico sin resultados reales para provincias como Soria.

Durante la rueda de prensa, también se ha denunciado el bloqueo del Partido Socialista a iniciativas legislativas fundamentales para el medio rural, como el Mecanismo Rural de Garantía y la Ley de Montes de Socios, impulsadas por los parlamentarios del Partido Popular y aprobadas en el Senado, pero paralizadas en el Congreso sin voluntad de tramitación por parte del Gobierno.

El Partido Popular ha repasado además la situación de las infraestructuras viarias y ferroviarias de la provincia, denunciando los retrasos acumulados en los tramos pendientes de la A-11 y la A-15, la falta de avances en la variante de San Esteban de Gormaz y la travesía del Burgo de Osma, así como el estancamiento de los proyectos ferroviarios, entre ellos la modernización de la línea Soria-Torralba, la reapertura de la Soria-Castejón y la mejora de frecuencias y servicios.

En el ámbito del agua y la conectividad, los parlamentarios populares han denunciado el abandono de infraestructuras hidráulicas clave como la presa del río Mayor y los regadíos pendientes en distintas comarcas, así como el fracaso de los programas de despliegue de fibra óptica en la provincia, tras la renuncia de la empresa adjudicataria sin que el Gobierno haya ofrecido soluciones ni alternativas para garantizar la conectividad de los municipios.

El balance ha incluido también la paralización de proyectos estratégicos para la provincia, como el centro de datos de la Seguridad Social, el Centro de Recepción de Visitantes de Numancia, el desarrollo del polígono industrial de Valcorba o la falta de definición sobre el uso de la antigua comisaría de la Policía Nacional, todos ellos anunciados en distintas ocasiones sin que se hayan materializado avances reales.

Desde el Partido Popular de Soria se ha criticado la actitud de los parlamentarios socialistas de la provincia, a quienes se acusa de anteponer los intereses del Partido Socialista y las estrategias internas a la defensa de los proyectos de Soria, renunciando a exigir al Gobierno inversiones y compromisos concretos para el territorio.

El PP de Soria ha concluido reafirmando su compromiso de seguir defendiendo los intereses de la provincia, impulsando iniciativas y propuestas en las Cortes Generales y trabajando para que Soria forme parte de la agenda del próximo Gobierno de España, con políticas que permitan aprovechar su potencial, atraer empresas y garantizar oportunidades de futuro para sus vecinos.