Soria ¡Ya! reivindica su papel "clave" en Cortes regionales para que se escuchen problemas de Soria

Martes, 23 Diciembre 2025 14:20

Soria ¡Ya! ha realizado este martes un balance de la legislatura en un desayuno informativo en el que han participado sus tres procuradores en las Cortes de Castilla y León. La plataforma ha puesto el foco en qué ha supuesto para la provincia contar, por primera vez, con representación propia y en qué habría ocurrido de no haber existido esa voz en la cámara autonómica.

Los procuradores han defendido que su presencia en las Cortes ha marcado un antes y un después para la provincia.

Por primera vez, los problemas específicos de Soria se han planteado, debatido y trabajado en profundidad de manera permanente en plenos, comisiones, reuniones y procesos de negociación.

La formación ha subrayado que nunca antes se había hablado tanto de Soria en el Parlamento autonómico ni se había obligado al resto de partidos a posicionarse de forma explícita sobre las carencias de la provincia.

Frente a este trabajo constante, su balance de la acción del Gobierno autonómico presidido por Fernández Mañueco es negativo.

Soria ¡Ya! ha denunciado que la Junta de Castilla y León no ha abordado los problemas estructurales de Soria.

La plataforma ha estimado que la falta de resultados responde exclusivamente a la ausencia de voluntad política, primero del gobierno de coalición del Partido Popular y Vox, y posteriormente del PP en solitario.

En materia de despoblación, Soria ¡Ya! ha recordado que la provincia sigue siendo la más despoblada de España, con 8,7 habitantes por kilómetro cuadrado y un saldo vegetativo muy negativo.

En los primeros seis meses de 2025 se han registrado 244 nacimientos frente a 584 defunciones.

La formación ha recalcado que, pese a las promesas reiteradas desde 2019, la Junta no ha aprobado ninguna ley autonómica contra la despoblación.

Soria ¡Ya! ha señalado que ha sido la única fuerza política que ha presentado en las Cortes una proposición de ley con medidas concretas para afrontar este problema en los 48 años de autonomía.

En el ámbito económico y del empleo, los procuradores han destacado que Soria ¡YA! ha llevado de forma reiterada al debate parlamentario la pérdida continuada de autónomos, el envejecimiento progresivo del sector y la situación de empresas con un peso clave en la economía provincial que atraviesan crisis estructurales o coyunturales.

En este sentido, la formación ha señalado los casos de Tableros Losan, Siemens Gamesa y Ondara, denunciando que la Junta de Castilla y León no ha aportado soluciones para estas empresas en Soria, mientras sí ha intervenido en situaciones similares en otras provincias. Asimismo, ha criticado que el Gobierno de Mañueco no apueste por instrumentos como las ayudas al funcionamiento ni por una fiscalidad diferenciada que permita mejorar la competitividad y atraer inversiones.

En sanidad, Soria ¡Ya! ha defendido que su presencia en las Cortes ha servido para mantener de forma constante la presión sobre la Junta ante el incumplimiento de los compromisos con la provincia. Los cuatro centros de salud prometidos siguen sin ejecutarse, el hospital de Santa Bárbara continúa en obras y recursos esenciales como el transporte sanitario, el helicóptero medicalizado o una segunda ambulancia medicalizada siguen sin llegar. La formación ha subrayado que estos asuntos no habrían estado en la agenda política sin la insistencia de Soria ¡YA!.

En materia de educación, Soria ¡YA! ha denunciado que los compromisos de la Junta de Castilla y León con la provincia tampoco se han cumplido. En este sentido, ha recordado que el mismo día en que se convocaron las elecciones autonómicas de febrero de 2022 se publicó en el Bocyl el Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027, que anunciaba el objetivo de convertir a Soria en una «provincia de la Formación Profesional».

Cuatro años después, la mayoría de los ciclos formativos y cursos de especialización anunciados en ese plan han sido desestimados, sin que la Junta haya dado explicaciones ni alternativas. Para Soria ¡YA!, también en el ámbito educativo el denominado Plan Soria II ha quedado en papel mojado.

Los procuradores de Soria ¡YA! también han recordado que tanto PP como Vox han rechazado sistemáticamente mejorar la ofertas de estudios universitarios en el campus soriano de la Universidad de Valladolid, siendo especialmente grave que ninguno de los tres principales partidos de las Cortes apoyaran su petición de implantar los tres primeros años del grado de Medicina en Soria.

En infraestructuras, los procuradores han señalado que la Junta ha carecido de planificación y ha incumplido reiteradamente sus compromisos con Soria. Soria ¡YA! ha remarcado que ha sido su trabajo parlamentario el que ha obligado al Gobierno de Fernández Mañueco a dar explicaciones públicas sobre los retrasos, los incumplimientos y las actuaciones fallidas.

Actividad parlamentaria

En ese trabajo parlamentario, Soria ¡Ya! ha detallado una actividad intensa y constante a lo largo de la legislatura.

Desde su entrada en las Cortes de Castilla y León, la formación ha registrado 985 enmiendas a proyectos y proposiciones de ley, además de alrededor de 200 proposiciones no de ley (PNL) registradas, de las que 127 han sido finalmente debatidas y 59 han sido aprobadas. T

ambién ha defendido 10 mociones relacionadas con sanidad, reto demográfico, natalidad, transporte, infraestructuras, cultura y calidad del agua.

Todas estas iniciativas han estado centradas en asuntos específicos que afectan a la provincia. Asimismo, sus procuradores han formulado 27 preguntas orales ante el Pleno al presidente de la Junta y 81 preguntas a los consejeros, todas ellas relacionadas directamente con los problemas de los sorianos.

Soria ¡YA! ha subrayado que esta labor ha permitido que los problemas de la provincia hayan estado de forma permanente encima de la mesa y ha cambiado el lugar que ocupa Soria en el debate político de la comunidad. La formación ha insistido en que no solo ha dado voz a la provincia, sino que ha obligado al resto de grupos parlamentarios a posicionarse sobre cuestiones que nunca antes se habían abordado en la cámara autonómica.

Junto a la acción institucional, Soria ¡YA! ha puesto en valor el trabajo de escucha y cercanía desarrollado durante estos cuatro años. La formación ha mantenido más de 200 reuniones con colectivos, agrupaciones y ciudadanía para recoger propuestas y trasladar esas demandas al debate político e institucional, atendiendo todas las peticiones de reunión recibidas.

Para Soria ¡Ya!, estar en las Cortes regionales ha significado escuchar, estar cerca del territorio y convertir los problemas reales de la provincia en iniciativas políticas.

La formación ha añadido que su papel no se ha limitado a las propuestas propias que ha impulsado, sino que su presencia ha provocado que otros partidos hayan tenido que mover ficha. Según Soria ¡YA!, determinadas actuaciones y anuncios en cuestiones clave para la provincia se han producido porque ha existido una presión constante desde las Cortes, algo que no ha ocurrido en otras provincias donde también se habían prometido proyectos similares.

De cara a las próximas elecciones, Soria ¡Ya! ha advertido de que la experiencia de esta legislatura demuestra que no basta con aprobar medidas para Soria si después no se ejecutan por parte de la Junta.

La formación ha defendido que contar con una representación propia fuerte es imprescindible para condicionar decisiones, exigir el cumplimiento de lo aprobado y evitar que los compromisos del Gobierno autonómico con la provincia se queden en titulares.

Soria ¡Ya! ha reiterado que su única prioridad es la defensa de Soria y que nadie va a defender mejor los intereses de la provincia en las Cortes de Castilla y León, ya que sus demandas no se pierden en las agendas de los grandes partidos, más centrados en territorios donde