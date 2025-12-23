MUFACE Soria, con 4.687 mutualistas, se fija como prioridad preparar la receta electrónica

Martes, 23 Diciembre 2025 14:33

El Servicio Provincial de MUFACE en Soria atiende en la actualidad a 4.687 mutualistas y fija como objetivo inmediato preparar la implantación de la receta electrónica para entidades sanitarias concertadas, prevista en Castilla y León en el segundo semestre de 2026.

Estos aspectos se han abordado en el marco de la Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno en Soria, en la que se analizó el informe presentado por el Servicio Provincial que dirige María José Heredia.

El balance recoge la actividad ordinaria del organismo en la provincia, el impacto de las consultas asociadas al concierto sanitario y los retos organizativos y tecnológicos que marcarán el próximo ejercicio.

El informe constata que el colectivo de MUFACE mantiene una tendencia estable e incluso al alza en la provincia, con incorporaciones significativas a lo largo del año.

Entre ellas figura la llegada de 78 nuevos docentes en el mes de septiembre, un refuerzo que se trasladó de forma directa al volumen de trámites y consultas atendidas por la oficina.

El Servicio Provincial también ha detallado el aumento de consultas durante la entrada en vigor del nuevo concierto sanitario.

En ese periodo, la oficina atendió numerosas demandas de información y registró algunas quejas vinculadas a la continuidad asistencial, sobre todo en casos en los que el mutualista entendía que mantenía la atención con determinados profesionales tras cambiar de entidad, aunque esos servicios no figuraban concertados.

En el ámbito de la atención y el compromiso social, MUFACE Soria se incorporó en julio a la Red de unidades de coordinación y violencia sobre la mujer (Punto Violeta). Con esta adhesión, la oficina refuerza su papel como espacio de primera información y orientación, con capacidad para derivar a recursos especializados en situaciones de violencia machista.

Grado de satisfacción de los usuarios

La actividad del Servicio Provincial se sometió además a una inspección de servicios realizada el 5 de noviembre. El informe recoge que la inspección consideró adecuado el local y valoró de forma positiva la gestión de prestaciones y la gestión económica.

En la encuesta a usuarios previa a la visita, el grado de satisfacción alcanzó un 7,98 sobre diez, un indicador que se incorpora como referencia de calidad del servicio.

La oficina trabaja con cuatro personas.

En este contexto, la responsable provincial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado sitúa como prioridad la cobertura de la plaza de Secretaría y plantea opciones para facilitar su provisión, con el objetivo de consolidar la continuidad del servicio en el tiempo.

En materia de atención al público, MUFACE prevé incrementos puntuales de demanda en fechas concretas.

En diciembre, por la llegada de mutualistas que residen fuera durante las vacaciones; en enero, por el periodo habilitado para cambios de entidad sanitaria; y en marzo, por la presentación presencial de solicitudes de ayudas dentales y oculares de mutualistas jubilados.

La oficina mantiene la cita previa como sistema general, aunque atiende también sin cita cuando la situación lo requiere.

El informe incorpora igualmente medidas para reducir gestiones presenciales.

En ese marco, MUFACE prevé limitar la entrega de talonarios en oficina a supuestos urgentes y a personas mayores de 75 años, con el objetivo de impulsar trámites más ágiles y acordes con la progresiva digitalización de los servicios.

Receta electrónica

El Servicio Provincial ha enmarcado sus líneas de modernización en la transformación digital de la Administración y ha destacado como proyecto principal la extensión de la receta electrónica para entidades sanitarias concertadas en todas las comunidades autónomas.

La implantación continúa pendiente en Castilla y León y el informe sitúa su despliegue en la Comunidad en el segundo semestre de 2026, un avance que MUFACE preparará para facilitar su puesta en marcha en la provincia.



