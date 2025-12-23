El torero malagueño Saúl Jiménez Fortes, protagonista en ciclo taurino de Soria

El torero malagueño Saúl Jiménez Fortes ha sido en la tarde de ayer el protagonista de la segunda conferencia del Ciclo Taurino de Navidad que organiza la Asociación Cultural Taurina Celtiberia de Soria.

El matador de toros que ha llenado el salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia ha realizado un repaso de toda su trayectoria desde su niñez hasta este año 2025 con los triunfos, entre otros, de Madrid y Málaga.

Los sorianos asistentes han podido preguntarle todo aquello que han querido y han podido fotografiarse con su ídolo.

El Ciclo Taurino que este año ha cumplido su 40 edición comenzó el pasado jueves, día 18, con la participación del ganadero Tico Morales de Partido de Resina, continuará este sábado con una Velada Flamenca, y los próximos días 2 y 9 de Enero con la presencia de Alfonso Santiago y de Rubén Amón, respectivamente.