La Asamblea de FOES revisa principales retos estructurales para tejido empresarial de la provincia

Martes, 23 Diciembre 2025 15:20

La Asamblea dela Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), celebrada hoy, ha servido para analizar desde una perspectiva estratégica los asuntos más relevantes y preocupantes para las empresas de la provincia, así como para realizar un balance de la actividad ordinaria desarrollada por la organización durante el último año.

En el ámbito de los asuntos que impactan de forma directa en la competitividad empresarial, los asamblearios han efectuado un seguimiento detallado de las obras derivadas de la nueva configuración vial de la ciudad de Soria, constatando los importantes problemas que esta actuación está generando sobre el desarrollo de la actividad económica local y sobre la operatividad diaria de empresas y autónomos.

Otra de las cuestiones que ha centrado el debate en el ámbito de lo local ha sido la subida del tipo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

La Asamblea ha conocido las alegaciones presentadas por FOES y ha confirmado la necesidad de contener unas alzas que acumulan un incremento del 35 % desde 2015, así como la conveniencia de que el Ayuntamiento articule bonificaciones fiscales que contribuyan a aliviar la presión sobre un tejido productivo especialmente castigado.

La capital ha perdido 247 empresas en la ciudad en la última década, lo que supone dos de cada tres cierres de negocios y/o empresas registrados en la provincia, según confirma el DIRCE (INE).

Asimismo, los asistentes han seguido con especial atención los pasos dados por la Federación para que el Gobierno garantice una capacidad eléctrica suficiente para Soria en el futuro Plan de Planificación de la Red de Transporte 2025-2030.

A pesar de que la provincia produce cinco veces más energía de la que consume, la falta de potencia eléctrica disponible está lastrando la implantación de nuevas iniciativas empresariales.

En este sentido, FOES defiende que el Plan incorpore ventajas competitivas específicas para convertir Soria en un polo industrial electrointensivo, siguiendo modelos ya implantados en determinados territorios del norte de Europa que cuentan con el respaldo de fondos europeos y el de sus respectivos gobiernos.

La despoblación y la incertidumbre sobre la posible ausencia de criterios demográficos en el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea han cerrado el bloque de los grandes problemas estructurales que afectan actualmente a las empresas sorianas.

Así, la Asamblea ha conocido las actuaciones desarrolladas por la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) tanto a nivel europeo como nacional.

En el ámbito Comunitario, la SSPA está llevando a cabo un intenso trabajo en Bruselas para que la despoblación sea un criterio relevante en el reparto de fondos.

En el plano nacional, se continúa trabajando para que el Gobierno aplique con la máxima intensidad permitida por la normativa europea las ayudas de funcionamiento, que podrían alcanzar hasta el 20 por ciento del total de los costes laborales para empresas y autónomos.

Por otro lado, los asamblearios han conocido en detalle la actividad ordinaria desarrollada por técnicos y personal de FOES durante el último año. En estos últimos 12 meses se han realizado más de 2.500 asesoramientos en distintas materias, se han negociado dos convenios colectivos y se han acordado seis tablas salariales como antesala de un año 2026 que se anticipa especialmente intenso en materia de negociación colectiva.

Asimismo, FOES ha participado en 70 comisiones externas convocadas por administraciones y diversas instituciones de distintos ámbitos, y ha asistido a 187 reuniones externas celebradas en distintos organismos, reforzando su papel como interlocutor socioeconómico de referencia.

En materia formativa, más de 3.000 horas de formación impartidas en 156 cursos, con la participación de 1.563 alumnos, avalan el papel estratégico de FOES en el ámbito de la capacitación y cualificación del capital humano de la provincia.