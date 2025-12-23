Soria, de nuevo a la cabeza en consignación por habitante en Lotería de "El Niño"

Martes, 23 Diciembre 2025 15:44

El sorteo extraordinario de Navidad ha traído mucha salud y alguna pedrea en Soria, pero sus habitantes siguen confiando en la suerte. La provincia encabeza un año más la consignación por habitantes para el sorteo extraordinario de “El Niño”, del próximo 6 de enero.

Según el dossiers facilitado por Loterías y Apuestas del Estado, Soria encabeza el ranking provincial de consignación de lotería por habitante, con 60,18 euros, casi 5,42 millones de euros en total.

Por su parte, Castilla y León se ha situado en segundo lugar, en el rankgin de comunidades, en la consignación para El Niño, con una cantidad por habitante que se eleva hasta los 30,04 euros, solo por detrás de Asturias, donde la consignación per cápita asciende hasta los 31,37 euros.

En concreto, Loterías y Apuestas del Estado ha previsto para la Comunidad un total de 358.674 billetes por valor de 71,73 millones de euros.

Por provincias de Castilla y León, después de Soria, Palencia destaca con 35,78 euros por habitanes, seguida de Burgos, con 37,71 euros por habitantes. León cuenta con una consignación por habitante de 33,67 euros; Setgovia, de 30,88 euros; Ávila, de 30,73 euros; Zamora, de 25,66 euros, Salamanca, 25,51 euros y Valladolid, de 22,47 euros.

En términos totales, la consignación más elevada en la Comunidad correspondió a León, con 15,03 millones de euros, seguida por Burgos (12,45 millones), Valladolid (11,8 millones) y, ya por debajo de los diez millones consignados, Salamanca (7,37 millones), Palencia (5,65 millones), Soria (5,42 millones), Ávila (4,85 millones), Segovia (4,84 millones) y Zamora (4,25 millones).

El sorteo extraordinario de El Niño se celebrará el 6 de enero de 2026 a las 12.00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, por el sistema de Bombos Múltiples.

La emisión es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros.

El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros.

Se destina a premios el 70 por ciento de la emisión, es decir, 770 millones de euros.

Los premios más importantes son los siguientes: un primer premio de 2 millones de euros por serie, un segundo premio de 750.000 euros por serie y un tercer premio de 250.000 euros por serie.