La Fundación Pedro Navalpotro facilita agua potable a campamentos de refugiados saharauis

Martes, 23 Diciembre 2025 17:17

Gracias a la financiación de la Fundación Pedro Navalpotro, se han instalado tres tanques cisterna que mejorarán la atención sanitaria de más de 14.500 personas en los campamentos de refugiados saharauis.





La intervención refuerza la higiene y la salud materno infantil en los dispensarios de Amgala y Bucraa, en la wilaya de El Aaiún.

La Fundación Pedro Navalpotro y Fundación Recover, Hospitales para África, han completado con éxito un proyecto de mejora del abastecimiento de agua potable en los campamentos de refugiados saharauis, situados en la Hamada Argelina.

Esta iniciativa, financiada por la entidad soriana, ha permitido dotar de inf raestructuras hídricas críticas a dos centros de salud esenciales en una de las zonas más inhóspitas del planeta.

Impacto y beneficiarios

El proyecto beneficia directamente a más de 14.500 personas anualmente: 7.000 pacientes atendidos en el dispensario de Amgala y 7.500 en el de Bucraa.

Además, se estima que unas 40.000 personas se verán favorecidas de forma indirecta por la mejora en las condiciones de salud e higiene de la zona.

Aunque el plan inicial contemplaba la instalación de dos unidades, la optimización de los costes permitió la adquisición e instalación de tres tanques cisterna de hierro de alta resistencia, capaces de soportar temperaturas superiores a los 50ºC.

En el dispensario de Amgala, se instaló una cisterna junto con una bomba de agua y nuevos puntos de distribución para asegurar la presión en la red interna.

En el dispensario de Bucraa, se instalaron dos cisternas: una para el centro principal y otra específica para el servicio de gin ecología, que anteriormente carecía de acceso directo a agua potable.

Contexto de extrema vulnerabilidad

La intervención responde a una necesidad urgente: el 78% de la población saharaui vive en situación de alta vulnerabilidad nutricional y 1 de cada 3 de ka población saharaui vive en situación de alta vulnerabilidad nutricional y 1 de cada 3 niños sufre ños sufre desnutrición crónica.

En este escenario, el agua potable es vital para prevenir enfermedades y garantizar desnutrición crónica.

En este escenario, el agua potable es vital para prevenir enfermedades y garantizar una atención médica digna, especialmente en los servicios maternouna atención médica digna, especialmente en los servicios materno--infantiles.

El proyecto finalizó a mediados de diciembre trdiciembre tras una misión de seguimiento realizada por el equipo de programas desde España.as una misión de seguimiento realizada por el equipo de programas desde España.



