Soria recupera villancicos tradicionales con ronda en la calle

Miércoles, 24 Diciembre 2025 08:32

Los villancicos tradicionales sonarán el próximo domingo en las calles de Soria capital, de la mano de una iniciativa del proyecto Fanegas y Celemines, de la Asociación cutural Ad Ecclesia y el Grupo de Danzas Sorianas,

Con la colaboración del .Ayuntamiento de Soria, todas estas asociaciones quieren llenar el próximo domingo, a partir de las seis y media de la tarde, el centro de la ciudad de Soria con los villancicos más sorianos, esos que

posiblemente han caído en el olvido, pero que se cantaban en los pueblos y a los que se han añadido algunos de la tradición popular.

De este modo se quiere recuperar la transmisión oral de la tradición, que al final es como se consigue que la generación del futuro continúe cantando las canciones que cantaban sus abuelos, sin perderse en la memoria de nuestros mayores.

Será un recorrido sencillo: la cita es para la tarde del 28 de diciembre, domingo; saldrán de la plaza del Vergel, alrededor de las 18:30 horas, se bajará hasta la plaza de las Mujeres, donde se girará a la izquierda para recorrer el tramo de El Collado que llevé hasta la Plaza Mayor. Para terminar junto al Nacimiento que preside estas celebraciones navideñas a los pies del Ayuntamiento.

Allí se compartirá la particular celebración navideña, invitando a cuantos se acerquen a un caldito caliente o un vasito de perolo navideño, bebida que los mayores elaboraban en estos días del año para celebrar la Navidad.

Es una primera vez que han preparado con mucha ilusión; y con la que se quiere poner en valor nuestra tradición oral y la indumentaria popular; ya que se aprovechará para vestir "al estilo del país", con trajes de tipo popular, de diferentes partes de la provincia de Soria.