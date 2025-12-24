Los alumnos del Conservatorio pondrá música navideña en varios puntos de Soria
El alumnado del conservatorio de música de Soria ambientará musicalmente diferentes puntos de la ciudad durante el 26 y 27 de diciembre de estas fechas navideñas. Conozca horarios y escenarios.
26 DE DICIEMBRE
MERCADO MUNICIPAL - 12:00 horas - PIANO
Diogo Diniz Moreira Morelli
Nicolás Ricardo Sáenz Martinez
BALCÓN CASINO - 12:30H. - CUARTETO TROMPETAS
Juan Carlos del Valle Cabrerizo
Daniela Hernández Simal
Sergio Romero Vallejo
Hugo Vicente Martínez
ESPOLÓN - 13:00H. - TRÍO VIENTO MADERA
Sara Elvira Castrosín Omeñaca
Gisela Herrero Herrero
Laura Martínez Marina
PL. MARIANO GRANADOS - 19:00H. - CUARTETO METAL GRAVE
Adán Ávalos Ortega
Mario Duarte Calvo
Juan Ruiz Tundidor
Roberto San Millán Carnicero
PL. DE LAS MUJERES - 19:30H. - PIANO
Lucía Llorente Romero
Julia Plaza Molinuevo
PL. MAYOR - 20:00H. - VOZ Y PIANO
Álvaro Lacarta Ginés
Noemi Soto Escanero
Duración actuaciones: 15 - 20 min.