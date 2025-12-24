Miércoles, 24 Diciembre 2025
Buscar
Parcialmente nuboso
0.2 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Soria

Soria | Soria

Los alumnos del Conservatorio pondrá música navideña en varios puntos de Soria

El alumnado del conservatorio de música de Soria ambientará musicalmente diferentes puntos de la ciudad durante el 26 y 27 de diciembre de estas fechas navideñas. Conozca horarios y escenarios.

26 DE DICIEMBRE

MERCADO MUNICIPAL - 12:00 horas - PIANO

Diogo Diniz Moreira Morelli

Nicolás Ricardo Sáenz Martinez

BALCÓN CASINO - 12:30H. - CUARTETO TROMPETAS

Juan Carlos del Valle Cabrerizo

Daniela Hernández Simal

Sergio Romero Vallejo

Hugo Vicente Martínez

ESPOLÓN - 13:00H. - TRÍO VIENTO MADERA

Sara Elvira Castrosín Omeñaca

Gisela Herrero Herrero

Laura Martínez Marina

PL. MARIANO GRANADOS - 19:00H. - CUARTETO METAL GRAVE

Adán Ávalos Ortega

Mario Duarte Calvo

Juan Ruiz Tundidor

Roberto San Millán Carnicero

PL. DE LAS MUJERES - 19:30H. - PIANO

Lucía Llorente Romero

Julia Plaza Molinuevo

PL. MAYOR - 20:00H. - VOZ Y PIANO

Álvaro Lacarta Ginés

Noemi Soto Escanero

Duración actuaciones: 15 - 20 min.

  •  

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: soria

Subsección: Soria

Id propio: 95396

Id del padre: 9

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia