Convenio entre Caja Rural de Soria y Diputación para "Rallye Fotográfico Manuel Lafuente Caloto"

Jueves, 20 Noviembre 2025 14:17

Caja Rural de Soria y la Diputación Provincial de Soria han firmado un acuerdo de colaboración para el apoyo "Rallye Fotográfico Manuel Lafuente Caloto", evento anual organizado por la Diputación Provincial de Soria.

Carlos Martínez Izquierdo, presidente de Caja Rural de Soria, y Benito Serrano, presidente de la Diputación, han formalizado este convenio, que también incluye el uso del "Aula Magna Tirso de Molina" por parte de la Caja Rural y su Fundación.

Ambas instituciones han expresado su satisfacción por la firma de dicho convenio.

Dentro de los objetivos y fines de Caja Rural de Soria y su Fundación se encuentra la colaboración con todas las instituciones locales, reconociendo en este caso la importante labor que presta la Diputación Provincial de Soria en sus diferentes ámbitos de actuación.