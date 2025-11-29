Vacunación en fines de semana en Soria, sin cita previa, frente a la gripe y la COVID19

Sábado, 29 Noviembre 2025 09:06

La Consejería de Sanidad ha habilitado la posibilidad de vacunación sin cita previa frente a la gripe y la COVID19 los fines de semana a partir de este vienres 28 de noviembre, en los 196 Puntos de Atención Continuada (PAC) y centros de guardia de la Comunidad.

En concreto, la vacunación podrá realizarse los viernes de 15 a 21 horas y los sábados y domingos de 9 a 21 horas (no obstante, los horarios podrán ajustarse en algunos centros). https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284721258367/NotaPrensa/1285581102782/Comunicacion

En el Área de Salud de Soria se vacunará en en Centro de Salud Soria Sur (La Milagrosa), en la capital, y en los centros de Ágreda, El Burgo de Osma, Covaleda, Almazán, San Esteban de Gormaz, San Leonardo de Yagüe, Arcos de Jalón, Gómara, San Pedro Manrique, Berlanga de Duero y Ólvega.

La Dirección General de Salud Pública recomienda a todo aquel que lo tenga indicado -la población diana, es decir, la más vulnerable o con patologías previas- a vacunarse frente a la gripe o la COVID-19 antes de que se incrementen las correspondientes ondas epidémicas.

Por otro lado, la Junta de Castilla y León ha recomendado un año más el uso de mascarilla tanto a profesionales que atienden a pacientes inmunodeprimidos o con infecciones respiratorias como a ciudadanos vulnerables, con el objetivo de lograr una mayor protección en estas personas, especialmente en espacios cerrados, ya que podrían tener menor respuesta a las vacunas y mayor riesgo de enfermedad grave. https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284721258367/NotaPrensa/1285583976781/Comunicacion