ASFOSO recoge en Córdoba el Premio Territorio Sostenible "Expo Aire 2025"

Miércoles, 03 Diciembre 2025 17:42

La Asociación Forestal de Soria (ASFOSO) ha recogido este miércoles en Córdoba el Premio Territorio Sostenible, otorgado por la Feria de Espacios Naturales EXPO AIRE.

El galardón reconoce la trayectoria de la entidad soriana “por su capacidad de equilibrar desarrollo y conservación, demostrando que la gestión forestal y la economía rural pueden avanzar de la mano”.

El director de ASFOSO, Pedro Agustín Medrano, fue el encargado de recibir el premio de manos de la vicerrectora de Campus Sostenible de la Universidad de Córdoba, Amanda Penélope García Marín.

En el acto de entrega, la organización de EXPO AIRE ha destacado el compromiso de ASFOSO “por demostrar que es posible generar actividad económica sin comprometer los recursos naturales”, así como su contribución a la construcción de un entorno “vivo y equilibrado”, capaz de mirar al futuro sin perder su esencial rural. La feria recordó que la labor de ASFOSO “refuerza el vínculo entre el medio rural y la preservación del patrimonio ambiental”, aportando un ejemplo de sostenibilidad aplicable a otros territorios.

Por su parte, el director de la Asociación Forestal de Soria ha felicitado a la Feria de Espacios Naturales por esa “visión integral” que tiene para activar los espacios forestales a través de diferentes acciones.

Este mismo enfoque, ha remarcado, es lo que “nosotros, como asociación, intentamos hacer en la provincia de Soria” con el objetivo de “seguir manteniendo los territorios vivos y ligados a la conservación de recursos naturales”.

En este sentido, se ha referido a “las enseñanzas del proyecto RECONECTA”, que coordina ASFOSO, destacando “la importancia de la puesta en valor de los espacios forestales y continuar preservando su capacidad de productividad, que es lo único que garantiza su conservación”.

Medrano ha recogido el galardón en nombre de los asociados, que dan visibilidad al trabajo forestal y a la movilización de recursos.

Lo ha definido como un reconocimiento colectivo que no sólo destaca el trabajo de la entidad, sino el esfuerzo compartido de todas las personas que apuestan por un medio rural vivo.

Finalmente, el director de ASFOSO ha subrayado que este apoyo impulsa a la organización soriana a seguir defendiendo un modelo en el que naturaleza y economía no sólo convivan, sino que se refuercen mutuamente.

El Premio Territorio Sostenible EXPO AIRE es un recordatorio del compromiso diario de la Asociación Forestal de Soria con el futuro del territorio.

Otros premiados

EXPO AIRE, primer salón profesional dedicado a soluciones forestales, naturales, turísticas, tecnológicas y de movilidad para espacios naturales, celebró este año su tercera edición destacando el valor de la gestión responsable de los recursos.

Además del reconocimiento a la Asociación Forestal de Soria, la organización entregó hoy otros galardones: el Premio Defensa de lo Rural para la presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), Carmen Quintanilla; el Premio Guardianes del Medio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León; y el Premio Inspiración Natural para el fotógrafo de naturaleza Andoni Canela.