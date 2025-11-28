Marta Lapeña firma nuevo mural en el antiguo lavadero de Ólvega

La artista plástica y muralista Marta Lapeña ha pintado un nuevo mural en el antiguo lavadero de Ólvega, su localidad natal, que sirve como homenaje a las acciones cotidianas que antaño han tenido lugar en este espacio durante generacionesl.

A través de la pintura mural y el uso del gran formato, se ensalzan gestos tradicionales como traer el jabón y la ropa para lavarla y tenderla, o colgar las alfombras en los huecos de las ventanas, aprovechando el sol para un secado más rápido.

El mural también juega con el reflejo del agua y la arquitectura del lugar, convirtiendo la propia estructura en un gran tendedero visual, en una especie de trampantojo que conecta pasado y presente.

“Es un lugar emblemático, donde la gente todavía viene a lavar alfombras y otras cosas que no se pueden limpiar en casa. Es un espacio de encuentro, de socialización, y gracias a este proyecto he podido reconectar con personas del pueblo y tomar conciencia de cómo se vive y se usa este lugar”, ha resaltado la artista olvegueña en su perfil de redes sociales.

Lapeña, que ha agradecido al Ayuntamiento de Ólvega haber contado con ella para esta iniciativa, ya autora de otros murales en la Villa del Moncayo.

La corporación olvegueña apostó en 2019 por instalar murales inspiradores en puntos estratégicos de la villa, como las avenidas de Soria, Virgen de Olmacedo y Ágreda; el entorno de la Solana y otros puntos de interés.

En la plaza de la Picota, se puede contemplar un mural que simula una ventana abierta a la localidad, con el Moncayo de fondo, y donde tiene un papel destacado y protagonista la figura de la mujer olvegueña, la ‘niña’ del Moncayo que desde su ventana muestra los valores y virtudes de la villa olvegueña.

Lapeña (Ólvega, Soria 1993) vive y trabaja en Madrid.

Tras graduarse en Arquitectura de Interiores por la Universidad Politécnica de Madrid, decidió por vocación entregarse a la pintura y a la investigación y conocimiento de diferentes técnicas, centrándose más adelante en la concepción y desarrollo de proyectos artísticos y sociales.

Su trayectoria incluye la participación en diferentes galerías, ferias de arte, centros culturales y festivales de arte urbano.

Su obra se sitúa entre la pintura y el muralismo, a veces materializada en proyectos específicos y otras en propuestas más experimentales.

Su trabajo está innatamente influenciado por experiencias de la vida cotidiana, personas que ha conocido, el entorno que le rodea y los temas sociales que le preocupan, como la despoblación de las zonas rurales, la desigualdad y la violencia.